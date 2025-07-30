Рада розгляне збільшення фінансування для військових: Стефанчук назвав терміни

Ініціатива буде розглянута в один день з президентським законопроєктом про НАБУ та САП

Верховна Рада завтра, 31 липня, може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, пов'язані з фінансуванням Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Відповідна законодавча ініціатива щодо змін до бюджету буде розглянута в один день з президентським законопроєктом щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. «Можливо, в цей же день ми будемо розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік», – зазначив Стефанчук.

Спікер Верховної Ради наголосив, що українські захисники мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави. Водночас він зауважив, що парламент очікує внесення від уряду проєкту бюджету на 2026 рік. Голова парламенту каже, що влада буде робити «все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим. Це має допомогти подолати дефіцит новобранців та зберегти обороноздатність країни.

Як відомо, Кабінет міністрів хоче суттєво збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України. За перші п'ять місяців 2025 року на ці потреби вже виділено майже 1 трлн грн, що становить 2/3 від усіх видатків державного бюджету. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Уряд схвалив законопроєкт щодо змін до держбюджету на 2025 рік. Згідно з пропозиціями, фінансування Сил безпеки та оборони України буде збільшено на 412 млрд грн, з них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Як відомо, Україна потребує понад $40 млрд міжнародної підтримки до 2026 року.

До слова, Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки. Вона визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу. Передбачаються зміни мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму.