Головна Країна Політика
search button user button menu button

Соратник Тимошенко обрушився на іноземців, які керують економікою України, і ні за що не відповідають

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Соратник Тимошенко обрушився на іноземців, які керують економікою України, і ні за що не відповідають
Провадження відкривають лише стосовно цапів-відбувайлів, а не проти членів наглядових рад, підкреслив Сергій Власенко
Скріншот «Телеканал Рада»

«Корупція на держпідприємствах, де діють наглядові ради з іноземцями, процвітає», – стверджує Сергій Власенко

В Україні досі немає гучних проваджень проти міжнародних членів наглядових рад державних підприємств, оскільки, власне, іноземці обирають керівництво НАБУ, САП та суддів ВАКС. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

Він зауважив, що міжнародні експерти, які обирають керівництво НАБУ, САП і суддів ВАКС, представляють Євросоюз. «А у наглядових радах державних підприємств сидять іноземці із величезними зарплатами, які теж здебільшого представляють Євросоюз. Тобто це один центр. І мені здається, що саме тому у нас немає гучних проваджень, які б НАБУ відкривало проти міжнародних членів наглядових рад. А вони у нас, по суті, керують державною економікою або її великою частиною і ні за що не відповідають», – розповів він.

При цьому, наголосив він, показники роботи «нульові», а корупція на держпідприємствах, де діють зазначені наглядові ради, процвітає.

«Стосовно якихось цапів-відбувайлів провадження відкривають, але я щось не чув, щоб було хоча б одне провадження проти членів наглядових рад. А саме вони приймають базові рішення, на підставі частини яких, зокрема, і відбувається корупція», – наголосив нардеп.

Варто зазначити, що Сергій Власенко був ініціатором створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах. Він вирішив дослідити це питання разом із колегами та вийти на законодавчі пропозиції у Верховній Раді. Його заступником у комісії став представник «Слуги народу» Максим Бужанський.

У грудні, через пів року після створення, комісія має відзвітувати про результати своєї діяльності, а Верховна Рада може або продовжити її роботу, або зупинити її.

«Як результат я бачу декілька моментів. По-перше, якщо нам вдасться розкрити якісь системні проблеми, пов’язані з корупцією в роботі правоохоронних органів, і ми про це скажемо публічно, – то це також результат. Другий результат більш практичний – підготовка конкретних законопроєктів, які будуть ці системні проблеми вирішувати», – висловив сподівання Сергій Власенко.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП. За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада НАБУ корупція в Україні Сергій Власенко САП корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Свириденко сьогодні стала новим прем’єр-міністром
Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція
17 липня, 13:26
Качка: досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів
Скандал з НАБУ і САП. Новий віце-прем'єр з євроінтеграції заспокоює західних партнерів
23 липня, 08:20
За словами глави уряду, українці рідко стикаються з корупцією, зокрема з хабарництвом
Проблема корупції в Україні перебільшена – Свириденко
22 липня, 16:10
Народний депутат Ярослав Рущишин загинув у ДТП
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
У НАБУ підкреслили, що їх принципова позиція — виявити всі обставини, незалежно від посади працівника
У НАБУ заявили, що причетність співробітника до спецслужб РФ не підтверджена
21 липня, 20:46
Зеленський запросив Алара Каріса приїхати до України
«Це буде сильний жест». Зеленський зробив пропозицію президенту Естонії
28 липня, 18:58
У фракційному чаті вже лунають думки про саморозпуск, зазначив Дмитро Костюк
Парламент можуть розпустити? Нардеп, що виходить зі «Слуги народу», розказав про план влади
5 серпня, 11:28
Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі
На Дніпропетровщині суддю міськрайонного суду зловили на хабарі
5 серпня, 10:38
У липні за колишнього віцепремʼєра було внесено заставу у 120 млн грн
Апеляція залишила в силі запобіжний захід для Чернишова
7 серпня, 15:16

Політика

Соратник Тимошенко обрушився на іноземців, які керують економікою України, і ні за що не відповідають
Соратник Тимошенко обрушився на іноземців, які керують економікою України, і ні за що не відповідають
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
40K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
8504
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2900
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2240
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua