Соратник Тимошенко обрушився на іноземців, які керують економікою України, і ні за що не відповідають

«Корупція на держпідприємствах, де діють наглядові ради з іноземцями, процвітає», – стверджує Сергій Власенко

В Україні досі немає гучних проваджень проти міжнародних членів наглядових рад державних підприємств, оскільки, власне, іноземці обирають керівництво НАБУ, САП та суддів ВАКС. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

Він зауважив, що міжнародні експерти, які обирають керівництво НАБУ, САП і суддів ВАКС, представляють Євросоюз. «А у наглядових радах державних підприємств сидять іноземці із величезними зарплатами, які теж здебільшого представляють Євросоюз. Тобто це один центр. І мені здається, що саме тому у нас немає гучних проваджень, які б НАБУ відкривало проти міжнародних членів наглядових рад. А вони у нас, по суті, керують державною економікою або її великою частиною і ні за що не відповідають», – розповів він.

При цьому, наголосив він, показники роботи «нульові», а корупція на держпідприємствах, де діють зазначені наглядові ради, процвітає.

«Стосовно якихось цапів-відбувайлів провадження відкривають, але я щось не чув, щоб було хоча б одне провадження проти членів наглядових рад. А саме вони приймають базові рішення, на підставі частини яких, зокрема, і відбувається корупція», – наголосив нардеп.

Варто зазначити, що Сергій Власенко був ініціатором створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах. Він вирішив дослідити це питання разом із колегами та вийти на законодавчі пропозиції у Верховній Раді. Його заступником у комісії став представник «Слуги народу» Максим Бужанський.

У грудні, через пів року після створення, комісія має відзвітувати про результати своєї діяльності, а Верховна Рада може або продовжити її роботу, або зупинити її.

«Як результат я бачу декілька моментів. По-перше, якщо нам вдасться розкрити якісь системні проблеми, пов’язані з корупцією в роботі правоохоронних органів, і ми про це скажемо публічно, – то це також результат. Другий результат більш практичний – підготовка конкретних законопроєктів, які будуть ці системні проблеми вирішувати», – висловив сподівання Сергій Власенко.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП. За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414.