У Верховній раді спрогнозували терміни повторного голосування щодо е-декларування

Давид Арахамія зазначив, що вимога суспільства щодо е-декларування з відкритим реєстром сприймається як нормальна і конструктивна

У Верховній Раді планують ухвалити закон про електронне декларування, враховуючи пропозиції президента України Володимира Зеленського, до закінчення вересня. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» у Верховній раді Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

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«Така вимога суспільства щодо е-декларування з відкритим реєстром приймається нами як нормальна і конструктивна. Президент вніс свої пропозиції, і ми плануємо провести голосування. Я вважаю, що до кінця поточного місяця ми зможемо прийняти і підписати цей закон. Жодних несподіванок не передбачається», – підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року. Поправка про відкриття реєстру вже зараз не пройшла. Микола Тищенко голосував «проти».

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Це викликало обурення широких кіл громадськості. Петиція, у якій президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тис. необхідних підписів за рекордні три години.

Як відомо, реєстр декларацій держслужбовців, який є умовою на шляху євроінтеграції, був закритий після початку повномасштабного вторгнення РФ під приводом забезпечення безпеки фігурантів. Така закритість сприяє накопиченню посадовцями тіньових доходів без пояснень і звітів.