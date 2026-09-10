Депутатів від заборонених партій можуть позбавити мандатів: Рада зробила перший крок

В Україні за рішенням судів заборонено 21 політичну партію

Сьогодні, 10 вересня, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримала правку до законопроєкту №13618, яка передбачає позбавлення мандатів депутатів від заборонених проросійських партій у місцевих радах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника голови Комітету Романа Лозинського.

«Понад 90% українців підтримують позбавлення мандатів депутатів від проросійських партій. Запит суспільства очевидний, але парламент роками його ігнорував. Ще у травні 2022 року парламент схвалив закон про заборону проросійських партій (дякую всім співавторам і нашого основного №7172 і альтернативного законопроєктів, і всім, хто підтримав). Суди (включно з Верховним Судом) заборонили більше 20 партій, які вели проросійську антидержавну діяльність», – йдеться у повідомленні.

Лозинський зазначив, що законопроєкт №7476, який передбачає припинення повноважень місцевих депутатів від заборонених проросійських партій, Кабмін подав ще у 2022 році. За його словами, Комітет підтримав документ у листопаді того ж року, однак до сесійної зали його досі не винесли через блокування з боку «проросійської агентури в парламенті».

«Сьогодні при розгляді законопроєкту №13618 профільний комітет підтримав мою поправку, яка відтворює законопроєкт урядовий №7476. Після голосування в парламенті і підписання президентом, повноваження депутатів від ОПЗЖ, «Партія Шарія», «Наші» та інших антиукраїнських партій будуть припинені», – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що в Україні за рішенням судів заборонено 21 політичну партію: «Держава», Комуністична партія України, «Наші», «Опозиційний блок», «Русь єдина», «Ліва опозиція», «Прогресивна соціалістична партія України», «Партія Шарія», «Опозиційна платформа – За житття», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Щаслива Україна», Партія регіонів, «Робітнича партія України (Марксистсько-Ленінська)», «Блок Володимира Сальдо», «Союз лівих сил», «Справедливості та розвитку», «Велика Україна», «Соціал-патріотична асамблея слов’ян», Слов’янська партія, «Слава».