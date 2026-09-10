Головна Країна Політика
search button user button menu button

Депутатів від заборонених партій можуть позбавити мандатів: Рада зробила перший крок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Депутатів від заборонених партій можуть позбавити мандатів: Рада зробила перший крок
Комітет підтримав позбавлення мандатів деяких депутатів
фото: Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування﻿/Facebook (ілюстративне)

В Україні за рішенням судів заборонено 21 політичну партію

Сьогодні, 10 вересня, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримала правку до законопроєкту №13618, яка передбачає позбавлення мандатів депутатів від заборонених проросійських партій у місцевих радах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника голови Комітету Романа Лозинського.

«Понад 90% українців підтримують позбавлення мандатів депутатів від проросійських партій. Запит суспільства очевидний, але парламент роками його ігнорував. Ще у травні 2022 року парламент схвалив закон про заборону проросійських партій (дякую всім співавторам і нашого основного №7172 і альтернативного законопроєктів, і всім, хто підтримав). Суди (включно з Верховним Судом) заборонили більше 20 партій, які вели проросійську антидержавну діяльність», – йдеться у повідомленні.

Депутатів від заборонених партій можуть позбавити мандатів: Рада зробила перший крок фото 1

Лозинський зазначив, що законопроєкт №7476, який передбачає припинення повноважень місцевих депутатів від заборонених проросійських партій, Кабмін подав ще у 2022 році. За його словами, Комітет підтримав документ у листопаді того ж року, однак до сесійної зали його досі не винесли через блокування з боку «проросійської агентури в парламенті».

«Сьогодні при розгляді законопроєкту №13618 профільний комітет підтримав мою поправку, яка відтворює законопроєкт урядовий №7476. Після голосування в парламенті і підписання президентом, повноваження депутатів від ОПЗЖ, «Партія Шарія», «Наші» та інших антиукраїнських партій будуть припинені», – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що в Україні за рішенням судів заборонено 21 політичну партію: «Держава», Комуністична партія України, «Наші», «Опозиційний блок», «Русь єдина», «Ліва опозиція», «Прогресивна соціалістична партія України», «Партія Шарія», «Опозиційна платформа – За житття», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Щаслива Україна», Партія регіонів, «Робітнича партія України (Марксистсько-Ленінська)», «Блок Володимира Сальдо», «Союз лівих сил», «Справедливості та розвитку», «Велика Україна», «Соціал-патріотична асамблея слов’ян», Слов’янська партія, «Слава».

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саме Левко Лук’яненко мав першим зачитати Акт проголошення Незалежності
«Про це майже не говорили». Костенко пригадав курйоз під час проголошення Незалежності
23 серпня, 09:29
Роман Костенко розповів про можливі зміни щодо призовного віку
Нардеп анонсував «радикальні» зміни у процесі мобілізації
23 серпня, 10:16
Олег Ляшко показався у новому відео
День Незалежності. Олег Ляшко звернувся до українців (відео)
24 серпня, 10:03
Між першим і дев'ятим скликаннями минуло 35 років, однак їх об'єднує відповідальність за державу
Депутати, які проголосили Незалежність 35 років тому, знову зібралися у Раді (фото)
24 серпня, 20:01
Ворог повторно вдарив по «Запоріжсталі»
П'ять ракет влучили у «Запоріжсталь»
27 серпня, 13:03
Сергій Власенко показує «фак» Петру Порошенку під час обговорення у Верховній Раді відновлення незалежності НАБУ і САП
Гальмо євроінтеграції. Названо фракцію, яка найзатятіше саботує реформаторські закони і фіндопомогу ЄС
25 серпня, 10:41
Автори законопроєкту називають мобілізацію одним із бар'єрів для повернення українців додому
Нардепи пропонують давати відстрочку українцям, які повернуться з-за кордону
4 вересня, 20:32
Михайло Федоров та генеральний директор Palantir Алекс Карп
Новий оборонний проєкт Федорова. Нардеп звернув увагу на важливий нюанс
9 вересня, 16:58
Раніше у бізнесмена Василя Веселого проводили обшуки
Ексглава наглядової ради «Сенс Банку» розповів, як Пишний рекомендував Веселого на роботу
Вчора, 12:08

Політика

Робота Верховної Ради в укритті. Стефанчук підготував законопроєкт
Робота Верховної Ради в укритті. Стефанчук підготував законопроєкт
Буданов у Ризі обговорив з прем’єром Латвії військову взаємодію та енергетичну допомогу
Буданов у Ризі обговорив з прем’єром Латвії військову взаємодію та енергетичну допомогу
Депутатів від заборонених партій можуть позбавити мандатів: Рада зробила перший крок
Депутатів від заборонених партій можуть позбавити мандатів: Рада зробила перший крок
Голосувала навіть «мертва душа». Мер Умані заявила про імовірні порушення під час її відкликання
Голосувала навіть «мертва душа». Мер Умані заявила про імовірні порушення під час її відкликання
Буданов відреагував на третій заочний арешт від РФ
Буданов відреагував на третій заочний арешт від РФ
Повалена мер Умані назвала одіозного політика, який її замовив
Повалена мер Умані назвала одіозного політика, який її замовив

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua