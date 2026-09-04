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Нардепи пропонують давати відстрочку українцям, які повернуться з-за кордону

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Нардепи пропонують давати відстрочку українцям, які повернуться з-за кордону
Автори законопроєкту називають мобілізацію одним із бар'єрів для повернення українців додому
фото: visitukraine.today (ілюстративне)

Законопроєкт передбачає 90-денну відстрочку, яка надаватиметься лише один раз

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №16034, який передбачає надання 90-денної відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним українцям після повернення з-за кордону або з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту та пояснювальну записку до нього.

Документ зареєстровано 4 вересня. Його авторами є народні депутати Сергій Козир, Євгеній Брагар, Руслан Горбенко, Віталій Войцехівський та Георгій Мазурашу.

Законопроєкт передбачає, що протягом 90 календарних днів не підлягатимуть призову дві категорії військовозобов'язаних.

Перша – громадяни, які станом на 24 лютого 2022 року перебували за кордоном або після цієї дати законно виїхали з України та безперервно залишалися за її межами до повернення. Для них відстрочка відраховуватиметься з дня в'їзду в Україну.

Друга категорія – українці, які безперервно проживали на тимчасово окупованій території від початку її окупації до прибуття на підконтрольну Україні територію. Це стосується, зокрема, мешканців Криму, Севастополя та окремих територій Донеччини й Луганщини, окупованих ще з 2014 року, а також територій, захоплених пізніше.

Нардепи пропонують надавати відстрочку лише один раз та оформлювати автоматично через державні реєстри. У разі ухвалення законопроєкту для отримання такої відстрочки не потрібно буде подавати заяву, документи чи особисто звертатися до ТЦК та СП. Водночас, якщо необхідної інформації в реєстрах не буде, громадянин зможе звернутися до ТЦК та СП і надати підтвердні документи.

Законопроєкт передбачає, що протягом цих 90 днів мобілізувати людину можна буде лише за її згодою. Повторний виїзд за кордон не даватиме права отримати нову 90-денну відстрочку.

Автори пояснюють ініціативу необхідністю дати громадянам після повернення час на відновлення документів, облаштування житла, вирішення сімейних, медичних і трудових питань та впорядкування військово-облікових даних.

За наведеними у пояснювальній записці даними, мобілізацію одним із бар'єрів для повернення назвали 29% опитаних українців, а серед чоловіків та молоді до 35 років – 45%. У разі ухвалення закон має набути чинності через місяць після опублікування.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про відстрочку для одного з батьків, якщо другий постійно проживає за межами України або перебуває за кордоном щонайменше 90 днів протягом року. 

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Теги: законопроєкт Верховна Рада парламент депутат мобілізація військовозобов'язаний Георгій Мазурашу Євгеній Брагар документи українці українці за кордоном

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