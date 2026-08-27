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П'ять ракет влучили у «Запоріжсталь»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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П'ять ракет влучили у «Запоріжсталь»
Ворог повторно вдарив по «Запоріжсталі»
фото: Муса Магомедов у Facebook

Росіяни повторно атакували комбінат, поціливши у місце, де під час попереднього обстрілу загинули працівники

Російські війська вночі знову атакували металургійний комбінат «Запоріжсталь». П'ять ракет влучили в те саме місце, яке постраждало під час попередньої атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову підкомітету Верховної Ради з питань промислової політики Мусу Магомедова.

«Сьогодні вночі росіяни знову вдарили по «Запоріжсталі». П'ять ракет влучили в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди. Ще після тієї атаки комбінат був змушений зупинити роботу», – написав депутат.

За словами Магомедова, наслідки російських ударів по підприємству надзвичайно серйозні, а коли воно зможе відновити роботу, наразі невідомо.

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Депутат наголосив, що російські атаки становлять загрозу не лише для окремого підприємства, а й для всієї української металургійної галузі. За його оцінкою, без термінових рішень уряду до весни Україна може опинитися перед загрозою втрати металургії.

Магомедов зазначив, що російські удари є лише однією з проблем галузі. За його словами, через блокування портів Великої Одеси зупинився видобуток на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті, а виробництво інших криворізьких ГЗК за підсумками серпня може скоротитися приблизно на 30% порівняно із середньорічним рівнем 2025 року.

Окремою проблемою депутат назвав 30-відсоткове підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці». За його словами, частка залізничних витрат у собівартості продукції металургійних підприємств уже збільшилася у два-три рази.

Також Магомедов назвав серед проблем галузі CBAM та нові європейські квоти, які приблизно на 60% менші за фактичний експорт української сталі до ЄС у 2025 році.

«Ми можемо скільки завгодно проводити наради й говорити про підтримку промисловості. Але якщо одночасно дорожчає логістика, закриваються експортні можливості, вводяться нові обмеження, а підприємства ще й щодня перебувають під російськими ударами – скоро підтримувати буде просто нікого», – наголосив він.

Магомедов наголосив, що галузі потрібні термінові рішення уряду, адже металургія забезпечує робочі місця, експорт і бюджетні надходження. «Бо навесні може виявитися, що рятувати вже нічого», – підсумував депутат.

Нагадаємо, під час попереднього російського удару по «Запоріжсталі» 11 серпня комбінат повністю зупинив роботу. Внаслідок атаки загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина зазнала поранень.

Раніше російські атаки вже призводили до зупинки виробництва на підприємстві. У грудні 2025 року через удар РФ по енергетичній інфраструктурі «Запоріжсталь» була повністю знеструмлена та аварійно припинила виробничі процеси. У січні комбінат знову зупиняв виробництво через втрату зовнішнього енергоживлення після масованої атаки.

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Теги: Україна депутат обстріл металургія Муса Магомедов Запоріжжя

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