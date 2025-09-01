Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни

Згідно з рішенням Кабміну, статус можна буде отримати не тільки за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення

Більше ніж 412 тис. українських дітей мають статус постраждалих від війни

Кабінет міністрів змінив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлія Свириденко.

Тепер статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади. Також розширено перелік підстав для його отримання – серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну.

«Сьогодні понад 412 тис. дітей вже мають такий статус. Але дітей, які постраждали від війни – набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини», – наголосила вона.

Нагадаємо, українці, які виховують двох або більше неповнолітніх дітей, мають право на податкову соціальну пільгу від держави. Податкова пільга – це державна допомога родинам із дітьми. Якщо сім'я має двоє або більше дітей до 18 років, частина зарплати не обкладається податком.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України скасував 50-відсоткову знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин. Відтепер харчування кожної дитини в дитячому садочку обійдеться на 800 грн дорожче

До слова, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. За ухвалення документа проголосували 290 народних депутатів.