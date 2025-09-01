Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни
Більше ніж 412 тис. українських дітей мають статус постраждалих від війни
Кабінет міністрів змінив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлія Свириденко.
Тепер статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади. Також розширено перелік підстав для його отримання – серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну.
«Сьогодні понад 412 тис. дітей вже мають такий статус. Але дітей, які постраждали від війни – набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини», – наголосила вона.
Нагадаємо, українці, які виховують двох або більше неповнолітніх дітей, мають право на податкову соціальну пільгу від держави. Податкова пільга – це державна допомога родинам із дітьми. Якщо сім'я має двоє або більше дітей до 18 років, частина зарплати не обкладається податком.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України скасував 50-відсоткову знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин. Відтепер харчування кожної дитини в дитячому садочку обійдеться на 800 грн дорожче
До слова, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. За ухвалення документа проголосували 290 народних депутатів.
