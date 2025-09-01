Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни
Згідно з рішенням Кабміну, статус можна буде отримати не тільки за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення
фото: Telegram/Юлія Свириденко

Більше ніж 412 тис. українських дітей мають статус постраждалих від війни

Кабінет міністрів змінив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлія Свириденко.

Тепер статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади. Також розширено перелік підстав для його отримання – серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну.

«Сьогодні понад 412 тис. дітей вже мають такий статус. Але дітей, які постраждали від війни – набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини», – наголосила вона.

Нагадаємо, українці, які виховують двох або більше неповнолітніх дітей, мають право на податкову соціальну пільгу від держави. Податкова пільга – це державна допомога родинам із дітьми. Якщо сім'я має двоє або більше дітей до 18 років, частина зарплати не обкладається податком.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України скасував 50-відсоткову знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин. Відтепер харчування кожної дитини в дитячому садочку обійдеться на 800 грн дорожче

До слова, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. За ухвалення документа проголосували 290 народних депутатів.

Читайте також:

Теги: діти Кабмін Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прийняття законопроєкту дозволить Україні приєднатися до глобальної системи обміну даними про доходи з цифрових платформ
Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo. Кабмін схвалив нові податки
27 серпня, 19:38
Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон
Оновлено порядок перетину кордону, зупинено просування росіян. Головне за 26 серпня
26 серпня, 21:10
Правозахисниця Інна Мірошниченко пояснила, як інтернати калічать здорових дітей
Правозахисниця Інна Мірошниченко пояснила, як інтернати калічать здорових дітей
23 серпня, 04:58
Президент обіцяє: дуже скоро половина зброя, яку використовують Сили оборони, буде українського виробництва. На фото українська крилата ракета «Фламінго»
Закони, на яких тримається оборонка. Розмова з депутатом про зміни, які готує парламент
19 серпня, 11:20
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
19 серпня, 05:04
В уряді розповіли, хто може не платити за деякі реєстраційні послуги
Кабмін звільнив деякі категорії від сплати за низку держпослуг: подробиці
14 серпня, 20:42
Зір трирічної дитини відновився на 100%
Медики розповіли про стан хлопчика, який залив собі очі суперклеєм
8 серпня, 11:15
Уряд провів засідання 6 серпня
Уряд призначив голову БЕБ
6 серпня, 10:58
У Мукачівському районі внаслідок вибуху гранати тяжко травмувався 16-річний хлопець
На Закарпатті внаслідок вибуху гранати підліток отримав тяжкі травми
5 серпня, 08:17

Події в Україні

У Львові відбувається парастас за Андрієм Парубієм: трансляція
У Львові відбувається парастас за Андрієм Парубієм: трансляція
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни
Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни
У серпні окупанти зменшили інтенсивність атак: аналітики назвали причину
У серпні окупанти зменшили інтенсивність атак: аналітики назвали причину
БЕБ ліквідувало мережу онлайн-казино, яке щодня заробляло 5 млн грн
БЕБ ліквідувало мережу онлайн-казино, яке щодня заробляло 5 млн грн
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід
СБУ: у вбивстві Андрія Парубія простежується російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
62K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
18K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
14K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua