Стало відомо, чим окупанти вдарили по будівлі Кабміну 7 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Стало відомо, чим окупанти вдарили по будівлі Кабміну 7 вересня
Росія 7 вересня вперше з початку вторгнення вдарила по Кабміну
фото: Facebook/Юлія Свириденко

Пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з баків ракети

Росіяни пошкодили будівлю Кабміну балістичною ракетою «Іскандер». Про це повідомляє посол ЄС Катаріна Матернова та Defense Express, передає «Главком».

«Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що робить. Балістична ракета «Іскандер», яка влучила в Кабінет міністрів, була націлена саме туди – в серце уряду України. Нам показали значні уламки самої ракети. А також безліч осколків від касетних боєприпасів, вбудованих в «Іскандер», – написала Матернова.

фото: Facebook/Katarina Mathernova

Посол ЄС додала: «Найстрашнішим для мене було піднятися на похилий дах. Але там було видно величезну дірку, залишену прямим влученням. Тільки завдяки тому, що ракета не вибухнула повністю, будівля не була повністю зруйнована. А завдяки швидким діям дивовижних українських рятувальників – справжніх героїв – пожежа була локалізована на трьох поверхах, не поширившись на решту будівлі».

Стало відомо, чим окупанти вдарили по будівлі Кабміну 7 вересня фото 1

За даними Defense Express, результат аналізу уламків свідчить, що у будівлю Кабміну, влучив не дрон типу «Шахед», а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Її бойова частина не вибухнула.

У матеріалі йдеться, що пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з баків ракети.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

До слова, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

війна Кабмін російська ракета

