Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постанова запрацює 28 серпня

Сьогодні, 27 серпня, Кабмін опублікував постанову про внесення змін до правил перетинання державного кордону. У ній зазначається, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст постанови.

Постанова запрацює наступного дня після публікації.

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років фото 1

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. 

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

Теги: Кабмін кордон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

