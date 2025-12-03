Головна Країна Політика
Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Найближчим часом планується призначення на вакантні місця в наглядовій раді АТ «Укроборонпром» та інших підприємств

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що на доручення президента України відомство швидко рухається у напрямку створення та оновлення наглядових рад. З 1 січня планується об'єднання Державного оператора тилу й Агенції оборонних закупівель в одне підприємство, де буде створена нова наглядова рада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Найближчим часом також планується призначення на вакантні місця в наглядовій раді АТ «Укроборонпром» та інших підприємств.

«Також максимально корпоратизуємо державні компанії та передаємо в управління професійних менеджерів. Зокрема, з 90 державних підприємств, що були в підпорядкуванні Міноборони, 14 вже передано Фонду державного майна, а 11 в процесі передачі, ще 4 передається в АТ «Укроборонпром»», – заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 3 грудня президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. Зокрема, доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері.

Також Кабмін ухвалив рішення, яке продовжує кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сфері, та доручив міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору. 

