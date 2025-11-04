Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
Від початку року загарбники скинули близько 40 тис. авіабомб
фото: Суспільне (ілюстративне)

У жовтні росіяни скинули на територію України понад 5 тис. керованих авіабомб 

У жовтні російські загарбники різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України. За місяць було скинуто понад 5 328 КАБів по позиціях військ і прифронтових містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року. Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тис. авіабомб – стільки ж, скільки за весь минулий рік», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня російські війська вперше застосували модернізовану керовану авіаційну бомбу по території Полтавського району. Росія активно вдосконалює старі фугасні радянські бомби (ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500), додаючи до них крила та модулі корекції.

Так, Російська Федерація вперше з початку повномасштабного вторгнення застосувала керовані авіабомби для удару по Миколаєву. Атака сталася 16 жовтня. Кім зазначив, що росіяни запустили по Миколаєву відразу дві керовані авіабомби.

До слова, Російська Федерація активніше застосовує нові керовані авіабомби з підвищеною дальністю. Нещодавно удари ними зафіксували на Харківщині та Сумщині.

Читайте також:

Теги: Міноборони обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух електрички відбувається за звичним маршрутом і графіком
«Укрзалізниця» пояснила, чи курсуватиме Київська кільцева електричка після обстрілу
10 жовтня, 06:39
На обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару
Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ випустила по українській енергетиці
10 жовтня, 09:32
Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла
На Чернігівщині енергетики не можуть почати ремонтні роботи через постійні атаки РФ
21 жовтня, 11:29
РФ знову обстріляли Київ, внаслідок атаки на багатоповерхівки столиці впали БпЛА
У Києві на балкони багатоповерхівок впали два шахеди, які не здетонували (фото)
23 жовтня, 11:03
Російські ракети поцілили в залізницю Полтави
Полтава: росіяни атакували залізницю та енергооб’єкт
7 жовтня, 09:25
Після нічного обстрілу будівля Верховної Ради залишилася без водопостачання. 10 жовтня 2025 року
Київ після обстрілів. Нардепам привезли технічну воду та біотуалети (фото)
10 жовтня, 12:45
Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретні дані
Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретний документ
12 жовтня, 15:55
Ірина Хоменко показала наслідки ворожої атаки у багатоповерхівці, в якій живе з родиною
У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів
22 жовтня, 15:55
Росіяни здійснили удар у середу, 29 жовтня
Окупанти вдарили по телевежі в Чернігові
30 жовтня, 17:52

Події в Україні

Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по «швидкій»: поранено медиків
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по «швидкій»: поранено медиків
Розвідка повідомила нові деталі операції в Покровську
Розвідка повідомила нові деталі операції в Покровську
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua