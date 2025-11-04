Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні

Від початку року загарбники скинули близько 40 тис. авіабомб

У жовтні росіяни скинули на територію України понад 5 тис. керованих авіабомб

У жовтні російські загарбники різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України. За місяць було скинуто понад 5 328 КАБів по позиціях військ і прифронтових містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року. Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тис. авіабомб – стільки ж, скільки за весь минулий рік», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня російські війська вперше застосували модернізовану керовану авіаційну бомбу по території Полтавського району. Росія активно вдосконалює старі фугасні радянські бомби (ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500), додаючи до них крила та модулі корекції.

Так, Російська Федерація вперше з початку повномасштабного вторгнення застосувала керовані авіабомби для удару по Миколаєву. Атака сталася 16 жовтня. Кім зазначив, що росіяни запустили по Миколаєву відразу дві керовані авіабомби.

До слова, Російська Федерація активніше застосовує нові керовані авіабомби з підвищеною дальністю. Нещодавно удари ними зафіксували на Харківщині та Сумщині.