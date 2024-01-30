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Україна покращила позиції у світовому рейтингу сприйняття корупції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна покращила позиції у світовому рейтингу сприйняття корупції
Очолюють рейтинг Індексу сприйняття корупції 2023 Данія (90 балів), Фінляндія (87 балів), Нова Зеландія (85 балів) та Норвегія (84 бали).
фото: ti-ukraine.org

Україна отримала 36 балів зі 100 в Індексі сприйняття корупції та посіла 104 місце у рейтингу серед 180 країн

За результатами минулого року в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CРІ) Україна додала 3 бали. Тепер із доробком у 36 балів наша держава ділить 104 сходинку з Алжиром, Бразилією та Сербією. При цьому зростання на 3 бали стало одним із найкращих результатів за минулий рік у світі. 

«Ключове значення мало зосередження уваги на реформах системи правосуддя. Зусилля щодо зміцнення потенціалу та незалежності антикорупційного агентства (НАБУ) та органу антикорупційного переслідування (САП) – забезпечили міцну основу для постійної боротьби з корупцією. Прогрес також підтверджується активною участю громадянського суспільства, наприклад підтвердженням вимоги державних чиновників подавати електронні декларації про свої активи. Державні закупівлі в Україні залишаються значною мірою конкурентоспроможними та отримують визнання Світового банку», – пояснили в організації прогрес України.

Рівень сприйняття корупції: показник зростання
Рівень сприйняття корупції: показник зростання
transparency.org

Рейтинг зі свого боку зафіксував, що за час антикорупційної роботи Україна зробила справді багато, і це, зокрема підтверджують результати звіту Єврокомісії.

«Згідно з цими показниками, Україна вже наздогнала країни-кандидатки в ЄС, хоча, звісно, до членів Євросоюзу нам ще далеко. Проте CPI – це комплексна оцінка змін, які відбувалися, і сталості цих процесів. І тенденцію, яку ми бачимо з дослідження цьогоріч, попри усі перестороги можна назвати втішною», –  повідомляє Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine.

Експерт наголошує, що якщо згадати минулий рік, то, крім корупційних скандалів щодо підозр топпосадовців, українці побачать багато позитивних змін, і чимало з них вплинули на результати України у цьому індексі. Ухвалення Державної антикорупційної програми, відновлення е-декларування та звітування політичних партій – все це точно вказує на реальні антикорупційні зрушення України.

«Та й самі скандали, які так збурюють суспільство, усі вручені підозри та винесені вироки (а їх тогоріч було 65) – це свідчить про активність громадянського суспільства, журналістів-розслідувачів та й правоохоронних органів, які покликані боротися з корупцією», – зазначає Андрій Боровик

Прогрес України у протидії корупції
Прогрес України у протидії корупції
transparency.org

Якщо говорити про прогрес в Індексі сприйняття корупції, помітно, що ті країни, які давно вже отримали кандидатство в ЄС, зростали в рейтингу дуже повільно. Тоді як Україна та Молдова, які виявили своє прагнення долучитися до європейської спільноти, показали чи не найбільший ріст в останні роки з-поміж усіх країн. І тепер Україна наздогнала в Індексі Сербію та вже обігнала Боснію і Туреччину, а Молдова взагалі досягла результатів Угорщини, яка вже давно в ЄС. 

«З таким запитом від суспільства в української влади немає іншого варіанту, як продовжувати реформи. Навряд чи це буде швидко, і багато залежатиме від суті того, що буде в переговорній рамці з Євросоюзом. Бо ж переговори – це про дві сторони, і оскільки ЄС – це передусім економічний союз, нашим політикам треба дуже жорстко відстоювати свої інтереси», – зауважує виконавчий директор Transparency International Ukraine.

Україна покращила позиції у світовому рейтингу сприйняття корупції фото 1
transparency.org

Експерт наголошує, що вже сьогодні є багато незадоволення політиків від тих рішень, які вони приймають.

«Це ми дуже яскраво бачили в останні пів року і ще побачимо надалі. Але цих змін вимагають іноземні партнери і громадяни, тож всі охочі "знайти особливий шлях" все одно врешті-решт їх приймають. Це головне. Але так само у владі дуже багато людей, які розуміють потребу в якісному проєвропейському реформуванні й будуть її підтримувати. А суспільство, у тому числі активна його частина, зі свого боку нагадуватиме про такий запит», – підсумовує Андрій Боровик.

Передусім, головним ризиком для України, з яким всі живуть вже майже два роки, залишається повномасштабна війна. Вона залишається неабияким викликом як для суспільства, так і для влади, впливає на все. Саме тому державцям треба продовжувати забезпечувати демократію і верховенство права в країні.

Раніше Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні.

«Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Бо, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне», – наголосив глава держави.

Наприкінця січня до Києва приїхали американські представники, які наглядатимуть за розподілом допомоги, яку надали США Україні.

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Теги: переговори Україна держава війна Молдова дороги

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