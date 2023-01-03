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Для поляків Зеленський став політиком 2022 року

Олександра Садова
glavcom.ua
Для поляків Зеленський став політиком 2022 року
фото з відкритих джерел

Президент України обігнав навіть Джозефа Байдена та Анжея Дуду

Соціологи провели опитування у Польщі та поцікавились, кого вони вважають політиком 2022 року. П'ята частина респондентів з сусідньої країни відповіла, що право на це звання має президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Компанія CBOS стверджує, що за результатами опитування 20% громадян визнало Зеленського політиком року. Респондентам ставили питання щодо того, хто з політиків у 2022 році діяв найкраще та приніс найбільше користі країні й суспільству.

Загалом опитування має такі результати:

  • президент США Джозеф Байден – 15%;
  • президент Польщі Анджей Дуда – 12%;
  • прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький – 6%.

Інші політики набрали не більше 1,4 %. Йдеться про експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, експрезидента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, багато ЗМІ визнало Зеленського людиною року. Зокрема, Володимира Зеленського було обрано людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times. Зазначали, що президент України став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії». 

Також Головний інформаційно-політичний журнал Австрії Profil назвав президента України «Людиною року» через його вплив на долю України та Заходу загалом. У виданні писали, що Зеленський сприймається у світі не лише як представник України, яка зазнає нападу з боку Росії, але і як «людина Заходу».

Американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року.

Тим часом інше впливове американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.

Читайте також: Людина 2022 року. Повна версія статті Time про Зеленського та дух України

Теги: Володимир Зеленський політика соцопитування

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