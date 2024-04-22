До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США
Делегація американських конгресменів прибула до Києва, аби засвідчити непохитність підтримки України
фото: пресслужба посольства США

До столиці приїхали чотири члени Палати представників США

Сьогодні, 22 квітня до Києва з офіційним візитом прибула двопартійна делегація представників Конгресу США. Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні. 

«Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США – членів Палати представників Томаса Кейна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана. Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною», – йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув мер Гамбурга Ченчер

У березні Київ відвідував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

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Теги: посольство

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