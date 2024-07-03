Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Національний рекорд. П'ять українок пробилися в другий раунд Вімблдону

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Національний рекорд. П'ять українок пробилися в другий раунд Вімблдону
Марта Костюк
з відкритих джерел

П'ять українок у другому раунді – новий рекорд «синьо-жовтих» на трав'яному Грендслемі

П'ять українських тенісисток подолали перший раунд Вімблдону-2024. Як повідомляє Суспільне, на стадії 1/32 фіналу зіграють Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Дарія Снігур та Юлія Стародубцева.

Цього сезону Україна вперше стартувала на Вімблдоні вісьмома представницями у жіночому одиночному розряді.

Так, вперше кваліфікувалися на турнір Снігур і Стародубцева.

В 1/64 фіналу поразок зазнали три українки: турнір завершено для Лесі Цуренко, Ангеліни Калініної та Катерини Байндль – усі поступалися з рахунком 0:2.

П'ять українок у другому раунді – новий рекорд «синьо-жовтих» на трав'яному Грендслемі.

Він оновлюється вдруге поспіль: лише минулого сезону вперше в 1/32 фіналу стартували чотири тенісистки.

Варто зазначити, що Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі перемогла у поєдинку основної сітки турніру серії Grand Slam.

Вімблдон

Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2

Даяна Ястремська (Україна) – Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6(1)

Леся Цуренко (Україна) – Варвара Грачова (Франція) 3:6, 1:6

Юлія Стародубцева (Україна) – Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 6:3, 6:4

Нагадаємо, що на матчі Вімблдону заборонили проносити російські та білоруські прапори.

Теги: Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Україна Марта Костюк Дарія Снігур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС
ЄС починає переговори про вступ України. Скільки вони можуть тривати?
22 червня, 14:10
Президент Джо Байден, перша леді Джилл Байден, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон виходять на сцену під час церемонії з нагоди 80-ї річниці Дня D
«День Д». Про що мовчать політичні лідери
8 червня, 16:56
Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
Короткочасні дощі та град: прогноз погоди на 11 червня
11 червня, 05:27
Україна успішно знищує західною зброєю цілі на території РФ
Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: Міноборони повідомило про перші успіхи
9 червня, 15:18
Саміт миру – це перший крок, щоб не допустити Росію до створення переговорної архітектури
Пошук миру з виглядом на Альпи. День перший тема №1
15 червня, 23:55
Спроба підтримати національних виробників провалилася. Це визнали навіть самі її ініціатори. Але замість скасувати локалізацію, за нею хочуть посилити контроль
Чи бачили ви Mercedes-Benz, «зроблений в Україні»? Що принесла розрекламована локалізація Авторська стаття
17 червня, 16:15
Прима-балерина Світлана Захарова не виступатиме у Словенії
Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії
12 червня, 13:52
Як зазначила Пищуліна, сьогодні для відновлення економіки України необхідно понад 4,5 млн працездатного населення
Чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40%
13 червня, 19:40
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію за участі послів Великої сімки
Саміт Великої сімки і Саміт миру. Спеціальна подія Київського безпекового форуму (трансляція)
19 червня, 18:55

Новини

Іспанія – Німеччина: де і коли дивитись матч чвертьфіналу Євро-2024
Іспанія – Німеччина: де і коли дивитись матч чвертьфіналу Євро-2024
Національний рекорд. П'ять українок пробилися в другий раунд Вімблдону
Національний рекорд. П'ять українок пробилися в другий раунд Вімблдону
Україна визначилася зі складом футбольної збірної на Олімпіаді-2024
Україна визначилася зі складом футбольної збірної на Олімпіаді-2024
Чи буде Мессі грати проти України на Олімпіаді з футболу? Збірна Аргентини зробила оголошення
Чи буде Мессі грати проти України на Олімпіаді з футболу? Збірна Аргентини зробила оголошення
Туреччина здолала Австрію і стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024
Туреччина здолала Австрію і стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Удари американською зброєю по Криму: Пентагон зробив заяву
28K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Очільниця МЗС Німеччини виправдалась за витрати на макіяж, порівнявши себе із гробарем
11K
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
8131
Онлайн карта бойових дій в Україні на 03.07.2024: ситуація на фронті

Новини

Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Сьогодні, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Сьогодні, 19:26
Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже
Сьогодні, 19:22
Тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю на старті Вімблдона-2024
Сьогодні, 18:43
Громади зможуть рахувати кількість відходів від руйнувань за уніфікованим методом
Сьогодні, 18:38
Військові РФ побили подружжя з дитиною, яке їхало з окупованої Херсонщини до Криму
Сьогодні, 17:39

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua