Національний рекорд. П'ять українок пробилися в другий раунд Вімблдону

П'ять українок у другому раунді – новий рекорд «синьо-жовтих» на трав'яному Грендслемі

П'ять українських тенісисток подолали перший раунд Вімблдону-2024. Як повідомляє Суспільне, на стадії 1/32 фіналу зіграють Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Дарія Снігур та Юлія Стародубцева.

Цього сезону Україна вперше стартувала на Вімблдоні вісьмома представницями у жіночому одиночному розряді.

Так, вперше кваліфікувалися на турнір Снігур і Стародубцева.

В 1/64 фіналу поразок зазнали три українки: турнір завершено для Лесі Цуренко, Ангеліни Калініної та Катерини Байндль – усі поступалися з рахунком 0:2.

П'ять українок у другому раунді – новий рекорд «синьо-жовтих» на трав'яному Грендслемі.

Він оновлюється вдруге поспіль: лише минулого сезону вперше в 1/32 фіналу стартували чотири тенісистки.

Варто зазначити, що Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі перемогла у поєдинку основної сітки турніру серії Grand Slam.

Вімблдон

Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2

Даяна Ястремська (Україна) – Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6(1)

Леся Цуренко (Україна) – Варвара Грачова (Франція) 3:6, 1:6

Юлія Стародубцева (Україна) – Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 6:3, 6:4

Нагадаємо, що на матчі Вімблдону заборонили проносити російські та білоруські прапори.