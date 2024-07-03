Національний рекорд. П'ять українок пробилися в другий раунд Вімблдону
П'ять українок у другому раунді – новий рекорд «синьо-жовтих» на трав'яному Грендслемі
П'ять українських тенісисток подолали перший раунд Вімблдону-2024. Як повідомляє Суспільне, на стадії 1/32 фіналу зіграють Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Дарія Снігур та Юлія Стародубцева.
Цього сезону Україна вперше стартувала на Вімблдоні вісьмома представницями у жіночому одиночному розряді.
Так, вперше кваліфікувалися на турнір Снігур і Стародубцева.
В 1/64 фіналу поразок зазнали три українки: турнір завершено для Лесі Цуренко, Ангеліни Калініної та Катерини Байндль – усі поступалися з рахунком 0:2.
П'ять українок у другому раунді – новий рекорд «синьо-жовтих» на трав'яному Грендслемі.
Він оновлюється вдруге поспіль: лише минулого сезону вперше в 1/32 фіналу стартували чотири тенісистки.
Варто зазначити, що Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі перемогла у поєдинку основної сітки турніру серії Grand Slam.
Вімблдон
Перше коло
Марта Костюк (Україна) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:3, 6:2
Даяна Ястремська (Україна) – Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6(1)
Леся Цуренко (Україна) – Варвара Грачова (Франція) 3:6, 1:6
Юлія Стародубцева (Україна) – Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 6:3, 6:4
Нагадаємо, що на матчі Вімблдону заборонили проносити російські та білоруські прапори.
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