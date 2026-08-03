Зеленський зустрівся з головою МЗС Молдови (відео)

Президент: Вдячний Молдові за послідовну підтримку наших людей і захисту

Сьогодні, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів зустріч із віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм. Радий був бачити пана міністра на українській щорічній нараді послів. І його присутність відображає, що багато в чому пріоритети зовнішньої політики України та Молдови співпадають, особливо у сфері безпеки та європейських прагнень», – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що важливо, щоб Україна та Молдова й надалі рухалися разом по всьому спектру спільних завдань.

«Ми обговорили також низку практичних проєктів, які можна й варто реалізувати, зокрема в інфраструктурній та енергетичній сферах. Для нас це передусім питання безпеки та взаємодопомоги. Вдячний Молдові за послідовну підтримку наших людей і захисту», – підсумував глава України.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Василе Тофаном. Під час виступу в парламенті Тофан окреслив п'ять ключових пріоритетів роботи уряду: економічний розвиток, використання процесу вступу до Європейського Союзу для модернізації країни, підвищення ефективності державного управління, зміцнення безпеки та покращення якості життя громадян.