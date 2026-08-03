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Зеленський провів кадрові зміни, РФ атакувала Україну. Головне за 3 серпня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський провів кадрові зміни, РФ атакувала Україну. Головне за 3 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 3 серпня 2026 року

Сьогодні Зеленський обрав нового керівника Служби зовнішньої розвідки та секретаря РНБО. Також президент звільнив низку послів. До того ж окупанти атакували Україну.

«Главком» зібрав головні події за 3 серпня.

Удари по Україні

Окупанти знищили відділення «Нової пошти» в Прилуках
Окупанти знищили відділення «Нової пошти» в Прилуках
фото: «Нова пошта»/Telegram

Увечері 3 серпня російська терористична армія знищила вантажне відділення «Нової пошти» в Прилуках. Співробітники та клієнти перебували в укритті, ніхто не постраждав.

Також російські війська здійснили атаку на цивільне судноплавство, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та звичаї ведення війни. Вранці ворог завдав удару безпілотником типу «шахед» по цивільному буксиру, внаслідок чого на судні спалахнула пожежа.

Зокрема, окупанти атакували об’єкт транспортної інфраструктури на Одещині. Унаслідок чого постраждало 16 людей.

До того ж росіяни реактивним «шахедом» атакували автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді. Унаслідок цього загинуло троє людей.

Названо нового секретаря РНБО та керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони України. За словами президента, кандидатуру Клименка обрали через його значний досвід координації роботи сектору безпеки та оборони.

Водночас Зеленський визначився з кандидатурою нового керівника Служби зовнішньої розвідки. Цю посаду обійняв Рустем Умєров, який раніше працював секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Звільнено низку послів

Ольга Стефанішина заявила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки
Ольга Стефанішина заявила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки
фото: Olga Stefanishyna/Facebook

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах Америки. Стефанішина назвала це власним рішенням.

Також звільнено низку послів України в Тунісі та Лівії, Сингапурі й Брунеї, а також в Австрії, Таджикистані та Киргизстані. Крім того, президент підписав укази про звільнення Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО та призначення на його місце Вікторії Ляліної-Бойко.

Інші важливі новини

  • Зеленський зустрівся з головою МЗС Молдови.
  • Правоохоронці затримали заступника голови Хмельницької ОВА.
  • Уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації.

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Теги: війна кадрові зміни

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