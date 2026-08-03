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Україна запровадила санкції проти виробників озброєння для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна запровадила санкції проти виробників озброєння для РФ
Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб
фото: Офіс президента

У списку є російські ІТ-підприємства, які створюють цифрові рішення і програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти суб’єктів, що працюють на російський військово-промисловий комплекс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб, які виробляють і постачають обладнання і компоненти для російського ВПК та силових структур в обхід санкцій.

Серед них – компанія «Кідма Тек», яка виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети, та завод імені Морозова, що входить у структуру підсанкційного «Ростєха». Там виготовляють вибухові речовини, ракетне паливо й матеріали для ракетних комплексів, зокрема, постачають твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети «Іскандер-М».

Також – «Спецелектронкомплект», яка залучена до виробництва керованих авіаційних ракет, та підприємство «Аурум», що постачає системи РЕБ і дрони для російських окупантів. До того ж у списку – російські ІТ-підприємства, які створюють цифрові рішення і програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

«Ми продовжуємо системну роботу із запровадження санкцій проти виробників озброєння, зокрема балістики, та інших компаній, які забезпечують діяльність російського військово-промислового комплексу. Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни. Що більше держав долучаться до таких обмежень, то слабшими будуть спроможності Росії завдавати ударів по Україні», – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До слова, у США розгорнулася нова дискусія навколо санкційної ініціативи проти Росії. Експерти американського аналітичного центру Cato Institute закликали Конгрес доопрацювати документ, щоб обмежити повноваження президента щодо запровадження нових мит.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський

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