Швеція викликала російського дипломата

МЗС: Російські атаки завдали шкоди дипломатичним представництвам і призвели до порушень повітряного простору союзників

У понеділок, 3 серпня, Міністерство закордонних справ Швеції викликало тимчасового повіреного Росії, щоб висловити протест проти масштабних атак на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Уряд Швеції «засуджує безрозсудні атаки Росії», внаслідок яких нещодавно було пошкоджено також посольство Литви в Києві та почесне консульство Латвії у Слов’янську.

«Ми також бачили, як російські атаки завдали шкоди дипломатичним представництвам і призвели до порушень повітряного простору союзників. Порушення Росією міжнародного гуманітарного права ніколи, ні за яких обставин не можна сприймати, незалежно від того, як довго триватиме війна», – зазначила міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард.

Нагадаємо, також у травні, Міністерство закордонних справ викликало російського посла у зв’язку з російськими атаками в Україні.

До слова, після інцидентів із дронами Румунія висилає російського дипломата.