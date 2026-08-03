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Швеція викликала російського дипломата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Швеція викликала російського дипломата
Шведський уряд засудив атаки Росії
фото: Christine Olsson/TT

МЗС: Російські атаки завдали шкоди дипломатичним представництвам і призвели до порушень повітряного простору союзників

У понеділок, 3 серпня, Міністерство закордонних справ Швеції викликало тимчасового повіреного Росії, щоб висловити протест проти масштабних атак на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Уряд Швеції «засуджує безрозсудні атаки Росії», внаслідок яких нещодавно було пошкоджено також посольство Литви в Києві та почесне консульство Латвії у Слов’янську.

«Ми також бачили, як російські атаки завдали шкоди дипломатичним представництвам і призвели до порушень повітряного простору союзників. Порушення Росією міжнародного гуманітарного права ніколи, ні за яких обставин не можна сприймати, незалежно від того, як довго триватиме війна», – зазначила міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард.

Нагадаємо, також у травні, Міністерство закордонних справ викликало російського посла у зв’язку з російськими атаками в Україні.

До слова, після інцидентів із дронами Румунія висилає російського дипломата.

Теги: Швеція МЗС росія дипломатичний конфлікт

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