Стефанішина прокоментувала своє звільнення з посади посла України в США

Стефанішина: Це моє власне рішення

Ольга Стефанішина заявила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки. Вона назвала це власним рішенням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше. Представляти Україну у Вашингтоні тоді, коли вона веде війну за своє існування, було найбільшою честю в моєму житті. Як раніше було честю відкривати Україні шлях до Європейського Союзу на посаді віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції, просувати реформи у сфері правосуддя на посаді міністра юстиції. Я вдячна президентові України Володимиру Зеленському за цю довіру і можливості. Розраховую на його розуміння та підтримку цього рішення», – йдеться у повідомленні.

За словами Стефанішиної, вона самостійно ухвалила це рішення, тим паче що основні пункти плану, з яким приїхала, вже виконано. Водночас вона окреслила три головні результати.

«Ми наростили постачання американської зброї та втримали підтримку саме тоді, коли політичне середовище у Вашингтоні змінювалося не на нашу користь. Ми закріпили цю підтримку в законах, які переживуть будь-яку зміну адміністрації. І, головне, ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують», – наголосила експосол.

фото: Olga Stefanishyna/Facebook

Стефанішина додала: «Зроблене командою вписане в закони і в самі відносини між нашими державами, а отже не залежить від того, хто обіймає посаду – далі лише робота над глибшим посиленням наших позицій. Щодо запитань, які останнім часом лунають у медіа. Я прокоментую їх окремо й публічно ближчим часом».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах Америки. Відповідне рішення закріплено указом президента України №696/2026, який був оприлюднений в понеділок.