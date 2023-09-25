Британські військові розповіли, як вчать українців розміновувати поля

Україна сподівається, що з посиленням підготовки з розмінування звільнити окуповані території стане легше

Армія Сполученого Королівства активізувала навчання українських інженерів на військовій базі в Польщі, допомагаючи їм розчищати великі території від російських мін. Про це повідомляє BBC.

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Тренінг розпочався ще минулого листопада, де кожен курс тривав кілька тижнів. Зазвичай до нього входять «лише кілька десятків досвідчених українських саперів», повідомляє BBC.

Росія виробляє та встановлює міни в промислових масштабах, тепер вони розкидані на півдні та сході України. Глибина мінних полів може досягати 10 кілометрів, повідомляє BBC, а в одному квадратному метрі може міститися до п’яти вибухівок.

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Концентрація мін в окупованих Росією регіонах уповільнила контрнаступ України, обмеживши територіальні завоювання на сході та півдні. Україна сподівається, що з посиленням підготовки з розмінування звільнити окуповані території стане легше.

Штабний сержант Кевін Енгстром розповів BBC, що британці навчають українських військових золотому стандарту розмінування, який передбачає час і терпіння. Однак він додає, якщо безпосередньою загрозою є стрілянина, то процес не завше може бути повільними та методичними. Британські інструктори також коментують швидкість українських солдатів.

«Вони дуже швидкі. Перший раз, коли я відправлявся в Афганістан, я був повільним. Вони справляються краще», – сказав штабний сержант Енгстром.

Британські інструктори порівнюють розмінування з розгадуванням головоломки чи грою в шахи. Справжнім завданням є спроба з’ясувати, де знаходяться мінні поля і чому вони там встановлені. Часто це відбувається навмисно, щоб залучити війська, які потім можуть стати ціллю артилерії.

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Зазначимо, для розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Нагадаємо, що інженери створюють незвичайні підводні дрони для розмінування територій.