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Британські військові розповіли, як вчать українців розміновувати поля

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Британські військові розповіли, як вчать українців розміновувати поля
Концентрація мін в окупованих Росією регіонах уповільнила контрнаступ України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна сподівається, що з посиленням підготовки з розмінування звільнити окуповані території стане легше

Армія Сполученого Королівства активізувала навчання українських інженерів на військовій базі в Польщі, допомагаючи їм розчищати великі території від російських мін. Про це повідомляє BBC.

Тренінг розпочався ще минулого листопада, де кожен курс тривав кілька тижнів. Зазвичай до нього входять «лише кілька десятків досвідчених українських саперів», повідомляє BBC.

Росія виробляє та встановлює міни в промислових масштабах, тепер вони розкидані на півдні та сході України. Глибина мінних полів може досягати 10 кілометрів, повідомляє BBC, а в одному квадратному метрі може міститися до п’яти вибухівок.

Концентрація мін в окупованих Росією регіонах уповільнила контрнаступ України, обмеживши територіальні завоювання на сході та півдні. Україна сподівається, що з посиленням підготовки з розмінування звільнити окуповані території стане легше.

Штабний сержант Кевін Енгстром розповів BBC, що британці навчають українських військових золотому стандарту розмінування, який передбачає час і терпіння. Однак він додає, якщо безпосередньою загрозою є стрілянина, то процес не завше може бути повільними та методичними. Британські інструктори також коментують швидкість українських солдатів.

«Вони дуже швидкі. Перший раз, коли я відправлявся в Афганістан, я був повільним. Вони справляються краще», – сказав штабний сержант Енгстром.

Британські інструктори порівнюють розмінування з розгадуванням головоломки чи грою в шахи. Справжнім завданням є спроба з’ясувати, де знаходяться мінні поля і чому вони там встановлені. Часто це відбувається навмисно, щоб залучити війська, які потім можуть стати ціллю артилерії.

Зазначимо, для розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Нагадаємо, що інженери створюють незвичайні підводні дрони для розмінування територій.

Теги: військові Велика Британія міни

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