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Спільний кордон із Польщею. МЗС України відреагувало на заяву угорського депутата

Альона Боженко
glavcom.ua
Спільний кордон із Польщею. МЗС України відреагувало на заяву угорського депутата
МЗС закликало Угорщину засудити заяви свого депутата про спільний кордон із Польщею
фото ілюстративне

Ніколенко закликав угорський уряд засудити заяви свого депутата Ласло Тороцкая

Крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкай побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною. Про це він написав у Twitter.

Торочкай Польщі, щоб вони незабаром «знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні».

Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

На такі заявив угорського політика відреагувало Міністерство закордонних справ України. Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав угорський уряд засудити заяви свого депутата Ласло Тороцкая.

«Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, уряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета.

Як повідомлялося, Європейський Союз, 9 листопада мав запропонувати новий план щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі €18 млрд. План визначив основу для покриття фінансових витрат України у 2023 році та підготовку підґрунтя для проведення відновлювальних робіт. 

План дій спрямований на те, щоб забезпечити більшу передбачуваність у фінансовій підтримці України з боку Євросоюзу після критики Вашингтона та Києва.

Теги: Польща Угорщина політика депутат кордон

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