Спільний кордон із Польщею. МЗС України відреагувало на заяву угорського депутата

Крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкай побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною. Про це він написав у Twitter.

Торочкай Польщі, щоб вони незабаром «знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні».

Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

🇵🇱🇭🇺 Today is Polish Independence Day. God bless Poland! Let's meet again at the common Polish-Hungarian border! pic.twitter.com/grnrJFC6oF