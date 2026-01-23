Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
коллаж: glavcom.ua/Getty Images

Президент запевнив що домовленість про гарантії безпеки для України від США повністю готова 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що договір про гарантії безпеки готовий до підписання. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

«У нас дійсно була позитивна зустріч з Трампом, його командою. Я підіймав питання протиповітряної оборони і думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський додав: «Друге, це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий для підписання. Безумовно буде ще багато різних технічних деталей і на основі цього документа з'являться ще додаткові документи, але головна магістральна домовленість про гарантії безпеки є. Ми готові підписувати».

Президент наголосив, що це історичний документ, який чекає ратифікацію в Конгресі США та парламенті України. «Питання Донбасу – ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра», – додав він.

Нагадаємо, 22 січня Трамп та Зеленський провели зустріч у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму. Президент України назвав переговори продуктивними й змістовними.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, і Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін готові піти на угоду з метою припинення війни.

Теги: переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Другий рік Трампа відрізнятиметься від першого хоча б тим, що Білому дому доведеться розгрібати цілий пласт проблем, які за 2025 рік нова адміністрація значною мірою створила сама
Підсумки «року Трампа»
19 сiчня, 14:04
Населення Венесуели переважно з полегшенням сприйняло арешт Мадуро
Трамп звільнив Венесуелу від Мадуро. Що тепер відбувається в країні? Інтерв'ю
12 сiчня, 17:55
Президент розповів, що РФ ані у Святвечір, ані на Різдво не припиняла обстрілів України
Зеленський поговорив з патріархом Варфоломієм
25 грудня, 2025, 16:28
Трамп заявив, що віцепрезидентку Венесуели може спіткати гірша доля, ніж у Мадуро
Трамп заявив, що віцепрезидентку Венесуели може спіткати гірша доля, ніж у Мадуро
4 сiчня, 23:45
Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня – Axios
Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня – Axios
9 сiчня, 01:16
Трамп пообіцяв підтримку протестувальникам в Ірані
Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу
13 сiчня, 11:49
Гренландія, тарифи та «невдячна» Європа: головні тези Трампа в Давосі
Гренландія, тарифи та «невдячна» Європа: головні тези Трампа в Давосі
Вчора, 00:10
Трамп переконаний у своїй здатності змусити Москву погодитися на безпекові гарантії для України
Які гарантії безпеки отримає Україна від США: версія CNN
28 грудня, 2025, 17:23
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Європу у слабкості перед Трампом
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
20 сiчня, 15:40

Політика

Зеленський повідомив, яке ключове питання обговорюватиметься в Абу-Дабі
Зеленський повідомив, яке ключове питання обговорюватиметься в Абу-Дабі
Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи
Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи
Що Україні приніс Давос? Президент назвав головні домовленості
Що Україні приніс Давос? Президент назвав головні домовленості
Зеленський розширив склад делегації України для переговорів: хто поїде в Абу-Дабі
Зеленський розширив склад делегації України для переговорів: хто поїде в Абу-Дабі
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року
Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua