«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі

Президент запевнив що домовленість про гарантії безпеки для України від США повністю готова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що договір про гарантії безпеки готовий до підписання. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

«У нас дійсно була позитивна зустріч з Трампом, його командою. Я підіймав питання протиповітряної оборони і думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Друге, це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий для підписання. Безумовно буде ще багато різних технічних деталей і на основі цього документа з'являться ще додаткові документи, але головна магістральна домовленість про гарантії безпеки є. Ми готові підписувати».

Президент наголосив, що це історичний документ, який чекає ратифікацію в Конгресі США та парламенті України. «Питання Донбасу – ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра», – додав він.

Нагадаємо, 22 січня Трамп та Зеленський провели зустріч у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму. Президент України назвав переговори продуктивними й змістовними.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, і Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін готові піти на угоду з метою припинення війни.