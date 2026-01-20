Головна Світ Політика
search button user button menu button

Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Європу у слабкості перед Трампом
фото з відкртих джерел

Гевін Ньюсом заявив, що європейські уряди підлещуються до президента США замість твердої позиції

Губернатор штату Каліфорнія від Демократичної партії Гевін Ньюсом різко розкритикував президента США Дональда Трампа та назвав поведінку низки європейських лідерів непослідовною під час спілкування з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його коментарі.

Ньюсом підкреслив, що кожна європейська держава має самостійно визначати свою лінію взаємодії з Білим домом, однак, на його думку, нинішній стиль комунікації багатьох урядів лише посилює позиції Трампа.

«Цей хлопець виставляє людей дурнями, і це ганебно», – заявив губернатор Каліфорнії, маючи на увазі поведінку президента США на міжнародній арені. Коментуючи питання про те, чи можна вважати спроби умиротворення Трампа формою дипломатії із ключовим союзником, Ньюсом фактично відкинув таке трактування.

«Дипломатія з Дональдом Трампом? Він як тиранозавр: або ти з ним союзник, або він тебе пожирає, одне з двох», – зазначив він, натякаючи на непередбачуваність та жорсткість політики чинного глави Білого дому. За словами губернатора, європейські столиці повинні демонструвати більш консолідовану та принципову позицію щодо Вашингтона, особливо з огляду на торговельні суперечки, оборонні зобов’язання в межах НАТО та питання підтримки України.

«Європейці повинні стояти твердо, бути непохитними, бути єдиними», – наголосив Ньюсом. Він також застеріг від недооцінки наслідків політики Трампа для глобальної стабільності. «Я не хочу перебільшувати, але цей хлопець – руйнівна сила. Це «код червоний». А ви, хлопці, все ще граєте за старими правилами, всі», – додав губернатор Каліфорнії, звертаючись до європейських партнерів.

Ньюсом вважає, що реальна проблема полягає не лише у поведінці Трампа, а й у розриві між публічними заявами європейських лідерів та їхніми приватними оцінками ситуації. Він стверджує, що за закритими дверима багато хто з них дозволяє собі різку критику американського президента, але водночас демонструє надмірну поступливість на офіційному рівні.

Напередодні нинішніх заяв Ньюсома стало відомо, що Дональд Трамп має виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня. Очікується, що під час промови він може різко розкритикувати міжнародні організації та окремих світових лідерів, що потенційно здатне ще більше загострити дискусію між США та їхніми європейськими партнерами.

Читайте також:

Теги: США Європа Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки
Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США
23 грудня, 2025, 01:14
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Трамп уникнув прямої відповіді про перемир'я між Україною та Росією до Різдва
23 грудня, 2025, 01:33
В Україні триває 1399-й день повномасштабної війни
The Guardian називає дві головні причини, чому війна в Україні триватиме
23 грудня, 2025, 00:59
США дарують $3 тис. та безкоштовний квиток додому тим, хто поїде до Нового року
Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»
24 грудня, 2025, 09:24
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
5 сiчня, 00:26
Молочний експорт з ЄС здорожчає на 42% через нові тарифи
Китай вводить рекордні мита на європейські сири та молоко
24 грудня, 2025, 10:12
Унаслідок протестів у Ірані тисячі демонстрантів було затримано
Адміністрація Трампа попросила Європу поділитись розвідданими про цілі в Ірані – WP
14 сiчня, 10:22
Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом
NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані
15 сiчня, 00:22
Адміністрація Трампа заборонила в’їзд до США Тьєррі Бретону
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
24 грудня, 2025, 14:47

Політика

Макрон звинуватив США у спробі послабити Європу
Макрон звинуватив США у спробі послабити Європу
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі
Трамп запросив Україну приєднатися до Ради миру – Bloomberg
Трамп запросив Україну приєднатися до Ради миру – Bloomberg
Трамп оприлюднив листування з Макроном у мережі
Трамп оприлюднив листування з Макроном у мережі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua