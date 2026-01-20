Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів

Гевін Ньюсом заявив, що європейські уряди підлещуються до президента США замість твердої позиції

Губернатор штату Каліфорнія від Демократичної партії Гевін Ньюсом різко розкритикував президента США Дональда Трампа та назвав поведінку низки європейських лідерів непослідовною під час спілкування з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його коментарі.

Ньюсом підкреслив, що кожна європейська держава має самостійно визначати свою лінію взаємодії з Білим домом, однак, на його думку, нинішній стиль комунікації багатьох урядів лише посилює позиції Трампа.

«Цей хлопець виставляє людей дурнями, і це ганебно», – заявив губернатор Каліфорнії, маючи на увазі поведінку президента США на міжнародній арені. Коментуючи питання про те, чи можна вважати спроби умиротворення Трампа формою дипломатії із ключовим союзником, Ньюсом фактично відкинув таке трактування.

«Дипломатія з Дональдом Трампом? Він як тиранозавр: або ти з ним союзник, або він тебе пожирає, одне з двох», – зазначив він, натякаючи на непередбачуваність та жорсткість політики чинного глави Білого дому. За словами губернатора, європейські столиці повинні демонструвати більш консолідовану та принципову позицію щодо Вашингтона, особливо з огляду на торговельні суперечки, оборонні зобов’язання в межах НАТО та питання підтримки України.

«Європейці повинні стояти твердо, бути непохитними, бути єдиними», – наголосив Ньюсом. Він також застеріг від недооцінки наслідків політики Трампа для глобальної стабільності. «Я не хочу перебільшувати, але цей хлопець – руйнівна сила. Це «код червоний». А ви, хлопці, все ще граєте за старими правилами, всі», – додав губернатор Каліфорнії, звертаючись до європейських партнерів.

Ньюсом вважає, що реальна проблема полягає не лише у поведінці Трампа, а й у розриві між публічними заявами європейських лідерів та їхніми приватними оцінками ситуації. Він стверджує, що за закритими дверима багато хто з них дозволяє собі різку критику американського президента, але водночас демонструє надмірну поступливість на офіційному рівні.

Напередодні нинішніх заяв Ньюсома стало відомо, що Дональд Трамп має виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня. Очікується, що під час промови він може різко розкритикувати міжнародні організації та окремих світових лідерів, що потенційно здатне ще більше загострити дискусію між США та їхніми європейськими партнерами.