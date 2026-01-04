Трамп заявив, що віцепрезидентку Венесуели може спіткати гірша доля, ніж у Мадуро

Трамп зауважив, що погана доля чекатиме віцепрезидентку Венесуели якщо вона не слухатиметься США

Дональд Трамп виступив із різким попередженням на адресу віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, заявивши, що вона зіткнеться з серйозними наслідками, якщо її дії не відповідатимуть інтересам США щодо реформування країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Трамп наголосив, що в разі невиконання його вимог Родрігес «заплатить дуже велику ціну», яка може бути навіть вищою за ту, що спіткала Ніколаса Мадуро.

Президент зазначив, що необхідності в розгортанні американського контингенту у Венесуелі не виникне лише за умови, що Родрігес «робитиме те, що ми хочемо».

Хоча раніше Трамп зазначав, що Марко Рубіо мав успішні перемовини з Родрігес і вона нібито готова до реформ, сама в.о. президента публічно засудила вивезення Мадуро з країни та висунула вимогу США повернути його.

Трамп додав, що початкові очікування щодо її готовності покращувати рівень життя у Венесуелі під егідою США тепер залежать виключно від її подальшої лояльності.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером».

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.