Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни

Трамп назвав «дивовижним», як українці змогли пережити таку холодну пору в умовах відключення світла, тепла та води

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін готові піти на угоду з метою припинення війни. Про це Трамп сказав на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтона з Давоса, пише «Главком».

Трамп розповів про «хорошу зустріч» із Володимиром Зеленським, яка відбулася у Швейцарії. Водночас він визнав, що численні попередні контакти між сторонами досі не привели до завершення війни.

За словами Трампа, для досягнення миру «всі мають іти на поступки». Він наголосив, що переконаний у готовності як Києва, так і Москви шукати компромісне рішення.

Зокрема, Трамп прямо заявив, що президент України налаштований укласти угоду, як каже американський лідер, про це Зеленський сказав йому під час зустрічі.

«Тут особливо додавати нічого, всі параметри відомі. Ми не обговорюємо щось нове..», – каже Трамп. Він підкреслив, що ці питання обговорюються не перший місяць, і Зеленський просто підтвердив готовність до угоди.

Окремо президент США звернув увагу на складні умови, в яких живе українське населення. «Народу України справді важко», – зазначив Трамп.

Глава Білого дому назвав «дивовижним» те, як українці змогли пережити таку холодну пору в умовах відключення світла, тепла та води після руйнування енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Трамп та Зеленський провели зустріч у Давосі та полях Всесвітнього економічного форуму. Зеленський розповів деталі зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Він назвав переговори продуктивними й змістовними.

Очільник України повідомив, що вони з Трампом обговорили роботу посадовців, які займаються мирною угодою.

Як повідомлялось, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До складу української делегацій в ОАЕ увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також з Києва вилетів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

За повідомленням Financial Times, США та Україна планують запропонувати Росії енергетичне перемир’я на запланованих тристоронніх переговорах в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Sky News тим часом зазначає, що російська делегація, ймовірно, з’явиться в Абу-Дабі, хоча її склад може бути обмеженим.