Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
Очільник України попросив главу Білого дому передати новий пакет військової допомоги
фото: Офіс президента

Глава держави назвав зустріч з американським лідером змістовною та продуктивною

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Він назвав переговори продуктивними й змістовними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Очільник України повідомив, що вони з Трампом обговорили роботу посадовців, які займаються мирною угодою. «І фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені», – каже він.

Крім того, президенти обговорили посилення української ППО. За словами Зеленського, попередня зустріч із американським лідером допомогла захисту неба.

«І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий. Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота. Дякую!» – повідомив глава держави.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, назвавши її «дуже хорошою». «Зустріч була дуже хорошою. Усі хочуть завершення війни», – сказав Трамп.

Крім того, Трамп повідомив про майбутні контакти з Росією. «Буде зустріч із Росією, вона відбудеться завтра. І буде зустріч з президентом Путіним», – сказав президент США.

Водночас Трамп уточнив, що під час зустрічі із Зеленським не обговорювалося питання можливого вступу України до створюваної ним «Ради миру». За його словами, Україна отримала запрошення до цієї організації, однак остаточного рішення щодо участі ще не ухвалила.

До слова, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він закликав європейських лідерів до активних дій, зокрема арештовувати російські танкери «тіньового флоту» та посилювати оборонні спроможності.

Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори форум в давосі перемир'я

