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Довгострокові гарантії безпеки для України. Американський дипломат назвав ймовірні варіанти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Довгострокові гарантії безпеки для України. Американський дипломат назвав ймовірні варіанти
Зараз дипломати розглядають багато можливостей для надання Україні гарантій безпеки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вільям Тейлор нарахував п’ять можливих варіантів гарантій безпеки, які опрацьовують західні партнери України

Існує декілька форм гарантій безпеки Україні, які активно розглядаються. Одна з них – членство України в НАТО після перемоги. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. 

Проте варіант прийняття України до НАТО розглядається саме після перемоги України, а не під час війни. Українські урядовці знають про це, стверджує експосол. 

«Тому зараз, під час війни, немає сенсу подавати заявку про вступ до НАТО. А ось після перемоги Україна буде сильним членом НАТО, і НАТО буде сильнішим, маючи у своєму складі Україну. Щодо цього немає жодного сумніву», – розповів Тейлор.

Інша форма гарантій безпеки – зобов’язання надавати Україні необхідні озброєння, щоб захиститися самостійно і стримати наступний напад Росії. І це може статися у той час, коли Україна буде готуватися до вступу до НАТО. Третя форма гарантій полягає в об’єднанні невеликої групи країн, можливо США, Великої Британії, а також Польщі, Литви, Латвії та Естонії з метою створення альянсу з Україною. Також до інших способів гарантій Тейлор зараховує формування, наприклад, британцями, поляками, литовцями та українцями багатонаціональної бригади.

Експосол стверджує, що існує ще багато варіантів гарантій безпеки України – серед них і підписання договору із США на кшталт «Договіру про взаємну співпрацю та безпеку між Японією та США» або «Угоду про взаємну оборону між США та Південною Кореєю», адже ми маємо бути певними, що після перемоги Україна знову не стане жертвою російської агресії. 

«Подібний договір для його ратифікації вимагає ухвалення двома третинами Сенату. Зараз складно будь-що провести через Сенат, не кажучи про отримання двох третин голосів», – стверджує Тейлор.

Зараз дипломати розглядають багато можливостей для надання Україні гарантій безпеки. Як стверджує Вільям Тейлор, НАТО буде сильнішим, маючи у своєму складі Україну.

Нагадаємо, що Україна може отримати угоду про гарантії безпеки на саміті НАТО влітку. Очікується, що угода з питань безпеки, заснована на пропозиції, відомій як Київський договір безпеки, буде підписана за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. За словами президента Польщі, в угоді визначатиметься пріоритет передачі зброї та передових технологій Україні.

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Теги: війна Україна Вільям Тейлор

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