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    Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала першого кандидата на окрузі загиблого Полякова

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    Олександр Ломако від &laquo;Удару&raquo; офіційно став першим кандидатом на довиборах в Раду на Чернігівщині - Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала першого кандидата на окрузі загиблого Полякова

    Олександр Ломако від «Удару» офіційно став першим кандидатом на довиборах в Раду на Чернігівщині

    фото: udar

    Секретар Чернігівської міської ради став першим кандидатом у нардепи на окрузі № 206

    Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівщина). Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК 9 лютого.

    «Зареєструвати кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 206 на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року Ломаку Олександра Анатолійовича, народився 27 листопада 1984 року в місті Щорс Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, секретар Чернігівської міської ради, безпартійний», – зачитала текст постанови член ЦВК Олександра Кармаза.

    Вона додала, що суб'єктом висування Олександра Ломаки є політична партія «Удар».

    Нагадаємо, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року. Рішення було ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

    26 січня цього року розпочався виборчий процес на проміжних виборах народного депутата, що відбудуться в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) 27 березня.

    На днях стало відомо, що на Чернігівщині «Голос» завів експредставницю Януковича в окружну виборчу комісію.

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    Теги: ЦВК вибори Чернігівщина УДАР політика
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    Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала першого кандидата на окрузі загиблого Полякова