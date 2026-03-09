Головна Світ Політика
Чому Кім Чен Ин уважно стежить за діями Трампа в Ірані: пояснення CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

фото: ЦТАК

Наразі Кім Чен Ин вирішує, як має поводити себе з Трампом після його дій у Венесуелі та Ірані 

Північнокорейські державні медіа засудили дії США та Ізраїлю проти Ірану, проте приховали від власного народу факт загибелі аятоли Алі Хаменеї. Це мовчання є стратегічним: ідеологія Пхеньяна тримається на міфі про невразливість вождя, а визнання того, що верховного лідера іншої держави можна ліквідувати, створило б небезпечний прецедент. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Наразі Кім Чен Ин та його оточення детально аналізують кожен крок американської операції, намагаючись зрозуміти нову реальність, де Дональд Трамп блискавично переходить від дипломатії до радикальної сили.

Аналітики виділяють кілька ключових факторів, які визначають нинішню стратегію КНДР:

  1. Посилення безпеки та страх перед «іранським сценарієм». Пхеньян десятиліттями вдосконалював багаторівневу систему захисту лідера, включаючи підземні бункери та спецпідрозділи охорони з балістичними щитами. Однак успіх розвідок США та Ізраїлю в Ірані демонструє, що навіть найсуворіша ізоляція не гарантує захисту від точкових ударів. Досвід 2003 року, коли після вторгнення США до Іраку Кім Чен Ір зник із публічного поля, сьогодні трансформувався: Кім Чен Ин не переховується, але демонструє військову міць, зокрема через випробування нових крилатих ракет.
  2. Ядерний статус як головний козир. На відміну від Ірану чи Венесуели, КНДР офіційно проголосила свій ядерний статус «незворотним». Наявність десятків боєголовок та ракет, здатних досягти території США, докорінно змінює стратегічне рівняння. Кім розуміє, що ядерне стримування – це його єдина реальна гарантія виживання, хоча події в Ірані показують, що технологічна перевага супротивника може нівелювати навіть значний арсенал.
  3. Дилема дипломатії: Ханой та непередбачуваність Трампа. Кім Чен Ин пам’ятає провал саміту в Ханої 2019 року, коли він залишився ні з чим після раптового виходу Трампа з переговорів. Урок того часу полягає в тому, що особиста симпатія не зупиняє роботу розвідок. Наразі Кім стоїть перед вибором: спробувати відновити контакт із Трампом під час його візиту до Азії чи залишатися в тіні, покладаючись на «стратегічне партнерство» з Росією.

Незважаючи на підтримку з боку Москви та Пекіна, приклад Ірану показує, що в момент гострої кризи великі союзники не завжди втручаються військово. Це змушує Пхеньян шукати власні шляхи забезпечення безпеки. Кім Чен Ин уже заявив про можливість діалогу, але лише за умови визнання ядерного статусу КНДР. Тепер головне питання полягає в тому, чи ризикне він знову довіритися особистій дипломатії Трампа, щоб уникнути долі свого іранського колеги.

Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни. 

Дівчина отримала посаду, аналогічну директору ракетного бюро. Йдеться про структуру, яка контролює розробку та випробування балістичних ракет Пхеньяна. 

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї назвала її «найбільш очевидною кандидаткою» на роль наступного лідера КНДР. Водночас аналітики наголошують, що питання спадкоємності в Північній Кореї залишається непередбачуваним і залежить від внутрішньої боротьби за вплив, зокрема ролі сестри Кім Чен Ина – Кім Йо Чен.

До слова, керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала свого лідера Кім Чен Ина генеральним секретарем.

Теги: Іран Дональд Трамп Північна Корея Кім Чен Ин



