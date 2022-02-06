На сіні і біля печі. Марченко показала, чим займатиметься у новому сезоні «Паломниці» (відео)

Кума Путіна продовжує інтригувати анонсами другого сезону свого пропагандистського фільму

Телеведуча Оксана Марченко – кума Путіна та дружина проросійського політика Віктора Медведчука, продовжує інтригувати анонсами другого сезону свого пропагандистського фільму «Паломниця».

Із опублікованого на YouTube ролика можна зрозуміти, чим вона займатиметься у наступних серіях. Зокрема, показано, як Марченко допомагає черницям збирати сіно. На інших кадрах вона витягає з печі хлібину, а також збирає виноград.

Крім того, кума Путіна показала, як їздить на велосипеді, мотоциклі, пливе на човні та пересувається вузькоколійкою. Звісно ж, не обійшлося без цілування мощей та ікон.

Раніше Марченко показала, хто з відомих людей знявся у другому сезоні «Паломниці».

Нагадаємо, з першим сезоном авторського проєкту Марченко пов’язано чимало скандалів. Зокрема, в одній із серій телеведуча показала інтерв’ю з боксером Олександром Усіком. Але сам чемпіон світу після виходу епізоду сказав, що Оксана Марченко додала його до однієї зі сцен свого скандального фільму «Паломниця» без його відома.

В іншій серії Оксана Марченко показала кадри свого вінчання із чоловіком – одіозним політиком Віктором Медведчуком.

Раніше преса повідомляла, що Оксану Марченку звинуватили у співпраці з Росією та внесли до бази «Миротворця». Віктору Медведчуку висунуто звинувачення у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Раніше Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео).

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