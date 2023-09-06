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Ексмер Полтави потрапив до реєстру корупціонерів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексмер Полтави потрапив до реєстру корупціонерів
фото з відкритих джерел

Мамая визнали винним у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем

Колишнього мера Полтави Олександра Мамая внесли в реєстр корупціонерів. Про це свідчить відповідний запис в реєстрі НАЗК.

Cтаття, відповідно до якої Мамая було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення: ч. 4 ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Мамая внесли в реєстр корупціонерів у звʼязку з тим, що ВАКС визнав його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив покарання відповідно у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, які повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на рік, але на підставі ч. 2 ст. 75 КК України звільнив від покарання, призначивши рік позбавлення волі умовно.

Ексмер Полтави потрапив до реєстру корупціонерів фото 1

Нагадаємо, голову Полтавської міської ради визнали винним у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Він розтратив понад пів мільйона гривень з держбюджету на домогосподарок.

Крім того, Мамай також є обвинуваченим у справі щодо розголошення інформації про ЗСУ. Йому досі не можуть обрати запобіжний захід.

Теги: НАЗК Олександр Мамай корупція Полтава

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