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Ексміністр спрогнозував новий етап війни у 2024 році

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ексміністр спрогнозував новий етап війни у 2024 році
На думку Клімкіна, наразі важко говорити про завершення війни у 2024 році
фото: СБУ

Павло Клімкін: «Захід психологічно перебуває не в тому стані, як півтора року тому»

Союзники України 2024 року можуть суттєво послабити військову допомогу нашій країні, хоча й розуміють, що розпочинається новий етап війни з Росією. Таку думку висловив міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю oboz.ua.

Колишній очільник МЗС переконаний, що зараз Захід психологічно перебуває не в тому стані, як півтора року тому. Водночас він заявив, що партнери готуються до нового етапу війни.

«Там розуміють, що розпочинається новий етап війни, що потрібно довге дихання, що санкції діють, хоча, на жаль, не так, як там розраховували», – зазначив Клінкін.

Він розповів, що Захід почав стратегічну дискусію.

«Ця дискусія включає не тільки нас, але й ще багато питань, і Близький Схід, і Китай. І для нас дуже важливо зрозуміти своє місце. Я не виключаю, що для нас можуть бути скорочення допомоги, але поки що я не бачу ознак, що це буде критичним скороченням. Причому як по США, так і по Європейському Союзу», – зауважив ексглава МЗС.

За його словами, у 2024 році ситуація в Україні не буде розвиватися лінійно. Ексміністр зауважив, що робити прогнози щодо завершення війни цього року наразі важко.

«Зокрема, я не виключаю, що Росія спробує підняти ставки перед «виборами Путіна», а також підняти ставки військовим, гібридним шляхом. Тому можуть збільшитися обстріли, можуть бути спроби нових атак і ще якісь спроби. Очевидно, що ситуація не буде розвиватися лінійно.

Тому займатися прогнозами щодо того, в який момент часу війна закінчиться, я б не став. Я б просто говорив про те, що нам потрібно, щоб бути більш успішними на цьому етапі війни. І я вважаю, що нам потрібна нова спільна стратегія із Заходом», – наголосив Клімкін.

Нагадаємо, що напередодні Нового року Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн. Це був останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу. У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт поки не відбулося.

До слова, за прогнозом Financial Times, союзники України продовжать надавати фінансову підтримку у 2024 році, однак можуть зіткнутися із викликами. 

Теги: війна Україна озброєння

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