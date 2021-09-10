Зеленський говорив з Лукашенком після затримання «вагнерівців»

Президент говорив про екстрадицію бойовиків з українським громадянством

Президент України Володимир Зеленський зв'язувався телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком після затримання «вагнерівців». Про це заявила керівник Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла, пише «Інтерфакс-Україна».

«Президент дзвонив Лукашенку вже після того, як «вагнерівці», усі ці 33 людини, були затримані, 5 серпня. Він просив про екстрадицію громадян України, які були серед затриманих найманців. Цілком природно просити про екстрадицію осіб, які, за нашою інформацією, долучені до агресії Російської Федерації на сході», – сказала Безугла.

Разом із тим вона повідомила, що в Офісі президента України відбувалися певні консультації з приводу даного спеціального розвідувального заходу, коли «виникли застереження про контрольованість ситуації з боку української сторони».

«На цих консультаціях, передбачувано, розглядалися різні сценарії, зокрема і форсований щодо посадки літака, що було визнано відверто ризикованим заходом, який міг би мати навіть катастрофічні наслідки для України», – уточнила Безугла.

Нагадаємо, у «Європейській солідарності» відреагували на звіт роботи Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо «вагнерівців».

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.