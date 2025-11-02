Ексспікер Мороз розкрив «секрет живучості» Юлії Тимошенко

«Гроші у парламент прийшли разом із Юлею»

Колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз поділився своєю думкою про політичне довголіття Юлії Тимошенко. У інтерв’ю «Главкому» він зауважив, що лідерка «Батьківщини» так затрималася у парламенті завдяки фінансовим ресурсам.

«Секрет живучості – у грошах. Колись, виступаючи на своїх перших виборах у Кіровоградській області, вона казала: «Ми така ж партія, як і соціалісти. Тільки у них нема грошей, а у нас вони є», – пригадав Мороз.

Політик зауважив, що саме Тимошенко привнесла фінансову складову у роботу українського парламенту.

«Гроші у парламент прийшли разом із Юлею», – наголосив він.

Разом із тим, ексспікер висловив переконання, що політичне майбутнє «Батьківщини» під питанням, адже суспільство вже зробило свої висновки щодо діяльності її лідерки.

«Майбутнього у неї нема. Думаю, люди вже в усьому розібралися. Зокрема, й у тому, скільки зла принесли укладені нею нафтогазові угоди», – заявив Мороз.

Він також припустив, що саме Тимошенко спричинила зміни у політичній культурі Верховної Ради, після яких депутати перестали асоціюватися з простими громадянами.

Раніше колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз розповів, що виплати депутатам у конвертах почала Юлія Тимошенко. За його словами, у 2004 році, коли створювалась «демократична коаліція», до нього звернувся представник від «Партії регіонів» та запропонував доплачувати соціалістам по $10 тис. щомісяця. Мороз стверджує, що він відмовився від цієї пропозиції.

Крім того, Олександр Мороз поділився, що ще у 2012 році зрозумів: Росія готується до війни. Такого висновку він дійшов після зустрічі з представниками російських соціалістів у Мінську, коли почув промовисту фразу від майбутньої омбудсменки РФ Тетяни Москалькової.