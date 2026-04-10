«Еліта вищого калібру». Іноземна політологиня проаналізувала кадрові зміни в українському політикумі

glavcom.ua
Такі, як Буданов, здатні забезпечити розвиток країни в умовах війни, – вважає Сьюзан Стюарт

Постать генерала Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента є свідченням запиту держави на професіоналів, здатних давати результат у критичні часи. Про це у своїй колонці пише відома німецька політологиня та дослідниця Сьюзан Стюарт.

Дослідниця проаналізувала кадрові зміни в українському істеблішменті і відмітила, що постать Буданова виділяється серед інших завдяки поєднанню військового досвіду та політичної ваги.

Сьюзан Стюарт бачить у Буданові лідера з якостями, притаманними для політика високого рангу.

«Буданов має як глибокі військові знання, так і добрі контакти з частиною команди Дональда Трампа (що важливо для переговорів. - Ред). Раніше він обіймав посаду керівника військової розвідки, де відповідав за низку успішних гучних операцій, що зробили його надзвичайно популярним в Україні», – зазначила Сьзан Стюарт.

На думку дослідниці, залучення фахівців такого рівня є необхідним кроком для формування «еліти вищого калібру», яка здатна забезпечити не лише виживання, а й розвиток країни в умовах війни.

Сьюзан Стюарт (Susan Stewart)провідна німецька аналітикиня, старша наукова співробітниця Німецького інституту міжнародних справ та безпеки (SWP) у Берліні. Її матеріали є важливим орієнтиром для європейських політиків у розумінні процесів, що відбуваються в Україні.
