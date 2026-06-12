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Україна застосувала санкції проти суддів та пропагандистів РФ, серед них Соловйов

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна застосувала санкції проти суддів та пропагандистів РФ, серед них Соловйов
Президент підписав указ №493/2026
фото: Офіс президента (ілюстративне)

До санкційного пакета увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

До санкційного пакета увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них – судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.

Зокрема, це московський суддя Тимур Вахрамєєв, який системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів. Він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув’язнення Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні. Про її загибель стало відомо 10 жовтня 2024 року, коли вона вже була в списках на обмін. Тіло Вікторії Рощиної з численними слідами катувань Росія повернула Україні лише в лютому 2025 року.

Також до цього пакета ввійшли російські пропагандистські медіа та їхні керівники, які залучені до систематичного поширення брехні й російської пропаганди. Це «Газєта.Ру», «Лєнта.Ру», також у списку – Спілка журналістів Росії. Зокрема, відомий російський пропагандист, телеведучий і один з головних рупорів кремлівської медіамашини Володимир Соловйов.

«Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців і поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок, будуть і наступні рішення. Вдячні правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків», – зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, Європейська комісія представила пропозиції до 21-го пакета санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для енергетичного, фінансового та військового секторів РФ.

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Теги: санкції Володимир Зеленський пропагандист росіяни

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