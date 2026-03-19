Зеленський затвердив оновлений склад комісії у питаннях помилування
Загалом до комісії ввійшло 11 людей
Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії у питаннях помилування. Її головою став керівник Офісу президента Кирило Буданов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №247/2026.
Склад комісії при президентові України у питаннях помилування:
- Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України генерал-лейтенант, голова комісії.
- Мудра Ірина Романівна – заступник Керівника Офісу президента України, заступник голови комісії.
- Журавльов Дмитро Володимирович – заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань помилування Офісу президента України, заступник голови комісії.
- Марченко Олександр Петрович – головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України, секретар комісії.
- Горобець Євген Вікторович – начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.
- Гречанюк Сергій Костянтинович – ректор Пенітенціарної академії України (за згодою).
- Левченко Віталій Володимирович – начальник Військової служби правопорядку у Збройних силах України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України бригадний генерал.
- Мережко Ярослав Вікторович – заступник голови Служби безпеки України бригадний генерал.
- Оніщенко Наталія Миколаївна – заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (за згодою).
- Павліченко Катерина Володимирівна – заступник Міністра внутрішніх справ України.
- Павліченко Олександр Миколайович – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (за згодою).
До слова, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13037. Цей документ вносить зміни до дисциплінарного статуту та статуту внутрішньої служби Збройних сил України, створюючи реальні механізми захисту від гендерної дискримінації та насильства.
