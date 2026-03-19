Зеленський затвердив оновлений склад комісії у питаннях помилування

Глава держави призначив керівником комісії Кирила Буданова
фото: Офіс президента

Загалом до комісії ввійшло 11 людей

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії у питаннях помилування. Її головою став керівник Офісу президента Кирило Буданов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №247/2026.

Склад комісії при президентові України у питаннях помилування:

  • Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України генерал-лейтенант, голова комісії.
  • Мудра Ірина Романівна – заступник Керівника Офісу президента України, заступник голови комісії.
  • Журавльов Дмитро Володимирович – заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань помилування Офісу президента України, заступник голови комісії.
  • Марченко Олександр Петрович – головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України, секретар комісії.
  • Горобець Євген Вікторович – начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.
  • Гречанюк Сергій Костянтинович – ректор Пенітенціарної академії України (за згодою).
  • Левченко Віталій Володимирович – начальник Військової служби правопорядку у Збройних силах України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України бригадний генерал.
  • Мережко Ярослав Вікторович – заступник голови Служби безпеки України бригадний генерал.
  • Оніщенко Наталія Миколаївна – заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (за згодою).
  • Павліченко Катерина Володимирівна – заступник Міністра внутрішніх справ України.
  • Павліченко Олександр Миколайович – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (за згодою).
Комісія при президентові України у питаннях помилування є допоміжним органом, що розглядає клопотання засуджених та готує пропозиції для Глави держави, який приймає остаточне рішення про помилування. Комісія діє на основі указу президента, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожного випадку з метою гуманізації покарання.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13037. Цей документ вносить зміни до дисциплінарного статуту та статуту внутрішньої служби Збройних сил України, створюючи реальні механізми захисту від гендерної дискримінації та насильства.

Читайте також

Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
21 лютого, 15:59
Президент нагородив захисників-мусульман, які служать у ЗСУ та Нацпоцілії
Зеленський відвідав іфтар із представниками мусульманської спільноти України
2 березня, 21:17
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обмінювати власні розробки на PAC-3
Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети
3 березня, 17:05
Хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00
Президент підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання
6 березня, 16:23
Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження, заявив Зеленський
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
8 березня, 17:59
Президент заявив, що Київ поки не отримував деталей переговорів Трампа і Путіна
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
10 березня, 18:12
Глава України подякував ФРН Юлії Кльокнер за підтримку України
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
11 березня, 19:59
Речник МЗС України Георгій Тихий нагадав, що іранський режим безпосередньо сприяє російській агресії проти України
Україна відповіла на погрози Ірану
14 березня, 20:58
Очільник України розповів, що дав нові доручення голові українського переговорної делегації
Президент про мирні перемовини: У дипломатії ніхто не розчарований
16 березня, 21:38

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
