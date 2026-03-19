Зеленський затвердив оновлений склад комісії у питаннях помилування

Загалом до комісії ввійшло 11 людей

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії у питаннях помилування. Її головою став керівник Офісу президента Кирило Буданов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №247/2026.

Склад комісії при президентові України у питаннях помилування:

Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України генерал-лейтенант, голова комісії.

Мудра Ірина Романівна – заступник Керівника Офісу президента України, заступник голови комісії.

Журавльов Дмитро Володимирович – заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань помилування Офісу президента України, заступник голови комісії.

Марченко Олександр Петрович – головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України, секретар комісії.

Горобець Євген Вікторович – начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Гречанюк Сергій Костянтинович – ректор Пенітенціарної академії України (за згодою).

Левченко Віталій Володимирович – начальник Військової служби правопорядку у Збройних силах України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України бригадний генерал.

Мережко Ярослав Вікторович – заступник голови Служби безпеки України бригадний генерал.

Оніщенко Наталія Миколаївна – заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (за згодою).

Павліченко Катерина Володимирівна – заступник Міністра внутрішніх справ України.

Павліченко Олександр Миколайович – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (за згодою).

Комісія при президентові України у питаннях помилування є допоміжним органом, що розглядає клопотання засуджених та готує пропозиції для Глави держави, який приймає остаточне рішення про помилування. Комісія діє на основі указу президента, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожного випадку з метою гуманізації покарання.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13037. Цей документ вносить зміни до дисциплінарного статуту та статуту внутрішньої служби Збройних сил України, створюючи реальні механізми захисту від гендерної дискримінації та насильства.