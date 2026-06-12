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Мобілізували чоловіка з психічним розладом, який розстріляв інструкторів. Омбудсмен вимагає покарати посадовців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Мобілізували чоловіка з психічним розладом, який розстріляв інструкторів. Омбудсмен вимагає покарати посадовців
Чоловіка засудили до довічного ув'язнення
фото: Суспільне Чернігів

Чоловік із психічним розладом розстріляв інструкторів під час навчань

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив із жорсткою вимогою притягнути до відповідальності службових осіб, які ухвалили рішення про мобілізацію непридатної до служби особи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дмитра Лубінця.

Реакція омбудсмена

Український омбудсмен зазначає, що за попередньою інформацією, мобілізований мав підтверджений психічний розлад, однак успішно пройшов військово-лікарську комісію. Потім був визнаний повністю придатним до військової служби, отримав зброю та був направлений на навчання.

«Потім він з цієї ж зброї власними руками застрелив двох інструкторів, які загинули на місці, і ще один отримав поранення», – зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що вирок безпосередньому виконавцю злочину вже ухвалено, однак суспільство має отримати відповіді щодо дій посадових осіб, які ухвалювали рішення про його мобілізацію та придатність до служби.

«Загибель двох військовослужбовців – це трагедія, яка потребує чесного, повного та неупередженого розслідування. Ця фатальна подія стала не лише вироком конкретній людині, а й тривожним сигналом про проблеми в системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати», – написав Лубінець.

У зв’язку з цим Лубінець направив звернення до Офісу генерального прокурора, правоохоронних органів та командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Лубінець вимагає перевірити обставини мобілізації засудженого, надати правову оцінку діям усіх причетних посадовців, розпочати дисциплінарні провадження та з’ясувати, чи був належним чином врахований стан психічного здоров’я мобілізованого.

«Я наполягаю на відкритті кримінальних проваджень щодо кожного, чиї дії або бездіяльність сприяли цьому жахливому злочину», – заявив Лубінець.

Що відбулося на полігоні

Відомо, що Богдана Кошеля мобілізували у червні 2025 року. Він стверджує, що в останні дні перебування в навчальному центрі перебував у важкому психологічному стані та спочатку планував накласти на себе руки.

Трагедія сталася у липні 2025 року на території навчального центру на Чернігівщині.  Під час стрільб Богдан Кошель здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. За вбивство двох військовослужбовців та замах на життя третього  центру Богдана Кошеля засудили до довічного ув’язнення.

«Главком» писав, що на території навчального центру на Чернігівщині під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.

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Теги: військові смерть Лубінець Чернігівщина

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Політика

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