Міноборони оголосило про відкриття ринку міжнародного рекрутингу

До кінця року почнеться поступове звільнення військових, які найдовше на фронті

Міністерство оборони України змінює підходи до комплектування найважчих ділянок фронту. Відомство офіційно відкриває міжнародний ринок рекрутингу іноземних добровольців, ставлячи за мету суттєво замістити українських військових у піхотних та штурмових підрозділах іноземними фахівцями, інформує «Главком».

«Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Наша мета – до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями», – розповів міністр оборони України.

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, такий крок дозволить суттєво знизити навантаження на українських мобілізованих та зберегти людський потенціал країни.

Окрім залучення іноземного легіону, очільник оборонного відомства озвучив довгоочікуване рішення для українських захисників, які безперервно тримають оборону з початку повномасштабного вторгнення.

Михайло Федоров також анонсував запуск механізму ротацій та звільнень.

«Для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби», – підкреслив керівник Міноборони.

Розгортання професійного рекрутингу за кордоном має стати базою для проведення цієї планової демобілізації українських ветеранів, забезпечивши утримання оборонних позицій без втрати боєздатності армії.

«Главком» писав, що Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

Нагадаємо, Путін збільшив кількість військових в армії РФ. Своїм указом встановив штатну чисельність російської армії на рівні 2,4 млн чоловік, з яких 1,5 млн – військовослужбовці.