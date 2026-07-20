Елітна мобілізація: син нардепа Шуфрича «бусифікований» на VIP-умовах

Сина члена забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» відправили в роту резерву 241-ї бригади

Син відомого проросійського політика Нестора Шуфрича – Нестор Несторович Шуфрич – після затримання працівниками Печерського РТЦК опинився у резервній роті 241-ї окремої бригади територіальної оборони, повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

У матеріалі журналіста Дмитра Рясного йдеться, що попри жорсткий режим утримання для більшості мобілізованих, для Шуфрича-молодшого в підрозділі створили помітно комфортніші умови. Зокрема, він отримав окреме проживання – замість загальної казарми з двоярусними ліжками його поселили в кімнаті відпочинку адміністрації, де він мав власне односпальне ліжко та постільну білизну, тоді як іншим мобілізованим початково не видавали навіть подушок.

Як наголошує автор, резервна рота 241-ї бригади слугує тимчасовим пунктом перебування для мобілізованих перед направленням на базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Через часті спроби втеч заклад працює в режимі суворого контролю: входи зачинені на магнітні замки, з вікон викручені ручки, перекличка проводиться двічі на день, а на прийом їжі мобілізованих водять під конвоєм.

В той же час Шуфрич-молодший регулярно дозволяв собі запізнюватися на шикування, залишати обов'язкові заняття з психологом на власний розсуд та відмовився коротко стригтися відповідно до статуту.

Крім того, у той час як у решти новобранців засоби зв'язку вилучали одразу після прибуття, син нардепа вільно спілкувався по телефону в коридорі під камерами спостереження.

У розмовах із побратимами Шуфрич-молодший розповідав, що мав бронювання, яке не встиг продовжити через затримання на вулиці та проходження «експрес-ВЛК». Він зазначив, що один із його знайомих за день до подібного інциденту викупився за $20 000, проте сам він вважає себе «принциповою людиною».

Як зазначається, через деякий час Нестору Шуфричу підписали відпустку "за сімейними обставинами", з якої до резервної роти він так і не повернувся.

«Що відчувають, бачучи цю різницю, прості смертні мобілізовані? Зрозуміло. Більше того. Їхні думки майже напевне поділяє багато хто з адміністрації конкретної військової частини. Наприклад, заступниці командира роти, якій Шуфрич-молодший сказав, що йому «насрати на її повагу». Мабуть, і їй на вас, Несторе Несторовичу. Але як мінімум не на країну, яка або з самого верху дасть вказівку бригадам зробить правила рівними для всіх, тим самим утримавши боєздатність армії, або пропаде як профнепридатна», – резюмується в матеріалі.

Нагадуємо, 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 31 жовтня 2026 року. Це вже двадцяте рішення чинного скликання Верховної Ради про продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.