МЗС отримає повноваження, які має СБУ: деталі урядового законопроєкту

Законопроєкт спрямований на надання нових повноважень Міністерству закордонних справ

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про санкції». Про це повідомив представник уряду у Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

«Законопроєкт спрямований на надання повноважень Міністерству закордонних справ України ініціативно виносити пропозиції про застосування, скасування та внесення змін до санкцій на розгляд Ради національної безпеки та оборони України на підставі визначеній пунктами 2-3 частини першої статті 3 Закону України «Про санкції», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в п'ятій статті про застосування, скасування та внесення змін до санкцій йдеться, що пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, президентом України, Кабінетом міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.

Тепер до цього переліку уряд пропонує долучити й МЗС.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що провів координаційну нараду щодо санкційної політики проти Росії за війну. «Доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість – визначені компанії у визначених нами напрямках. Кожен з учасників наради отримав чіткі завдання. Розраховую на повне виконання. Слава Україні!», – сказав глава України.