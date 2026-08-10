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Зеленський погодив з Клименком кадрові рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський погодив з Клименком кадрові рішення
Зеленський та Клименко провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Запланували посилення спроможностей РНБО

Сьогодні, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Доповідь Ігоря Клименка. Запланували посилення спроможностей РНБО. Окрім звичної функції координації процесів у сфері безпеки та оборони України, потрібно більше реальної оцінки всіх параметрів стійкості нашої держави. Реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, ліквідація наслідків російських ударів, виконання завдань для підготовки областей і громад до зимового періоду та відповідних викликів – усе це має відбуватися значно оперативніше», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що погодив Ігорю Клименку необхідні організаційні та кадрові рішення. За його словами, вони також домовилися про зміну підходів до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО.

«Визначили також заходи для кращих результатів України у напрямках забезпечення кібербезпеки та інформаційної стійкості, а також протидії російським інформаційним операціям», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України.

Новий секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко після призначення назвав свої завдання на посаді. Серед пріоритетів він виокремив посилення координації між складовими сектору безпеки й оборони, контроль за виконанням рішень РНБО та стратегічне прогнозування нових загроз.

Теги: Володимир Зеленський РНБО Ігор Клименко

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