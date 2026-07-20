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Німеччина зробила різку заяву про українських чоловіків

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Німеччина зробила різку заяву про українських чоловіків
Політик вбачає принципову різницю між біженцями з Сирії та України
фото: МВС Німеччини

Голова МВС Німеччини наполягає на більш жорсткому підході до надання притулку для українських чоловіків

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт запропонував застосувати більш жорсткий підхід до молодих чоловіків з України: вони більше не повинні отримувати захист у Німеччині в загальному порядку. Про це він заявив в інтерв’ю Welt, повідомляє «Главком».

Політик з ХСС вбачає принципову відмінність українців від сирійських мігрантів.

«Ми говоримо тут про абсолютно різні ситуації. Досі українці отримували загальний захист відповідно до Директиви про масовий приплив біженців, тоді як у випадку сирійців, які втекли від громадянської війни, завжди проводився індивідуальний розгляд у рамках процедури надання притулку. Надалі чоловіки призовного віку з України більше не підпадатимуть під дію цієї Директиви про масовий приплив біженців. Звичайно, процедура отримання притулку в принципі можлива, але втеча від призову не є підставою для надання притулку», - наголосив Добріндт.

Він наголосив, що якщо Директива про масовий приплив біженців більше не поширюється на чоловіків призовного віку, а позитивне рішення щодо надання притулку не розглядається, то єдиний логічний висновок – українські чоловіки призовного зобов’язані виїхати до України.

«З політичної точки зору я також вважаю це доречним щодо країни, якій ми надаємо значну військову підтримку для організації її опору проти агресивної війни Путіна. Це не можна порівнювати з громадянською війною в Сирії», - резюмував міністр.

Нагадаємо, у Німеччині з 1 липня також посилили правила соціальних виплат для українських біженців: частину отримувачів переведуть з допомоги Bürgergeld на базовий дохід Grundsicherung, а центри зайнятості жорсткіше перевірятимуть майно, заощадження та готовність людей до працевлаштування. Водночас загальний термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі залишається чинним до 4 березня 2027 року.

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Теги: Німеччина українці мобілізація біженці правила

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