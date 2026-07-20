Німеччина зробила різку заяву про українських чоловіків
Голова МВС Німеччини наполягає на більш жорсткому підході до надання притулку для українських чоловіків
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт запропонував застосувати більш жорсткий підхід до молодих чоловіків з України: вони більше не повинні отримувати захист у Німеччині в загальному порядку. Про це він заявив в інтерв’ю Welt, повідомляє «Главком».
Політик з ХСС вбачає принципову відмінність українців від сирійських мігрантів.
«Ми говоримо тут про абсолютно різні ситуації. Досі українці отримували загальний захист відповідно до Директиви про масовий приплив біженців, тоді як у випадку сирійців, які втекли від громадянської війни, завжди проводився індивідуальний розгляд у рамках процедури надання притулку. Надалі чоловіки призовного віку з України більше не підпадатимуть під дію цієї Директиви про масовий приплив біженців. Звичайно, процедура отримання притулку в принципі можлива, але втеча від призову не є підставою для надання притулку», - наголосив Добріндт.
Він наголосив, що якщо Директива про масовий приплив біженців більше не поширюється на чоловіків призовного віку, а позитивне рішення щодо надання притулку не розглядається, то єдиний логічний висновок – українські чоловіки призовного зобов’язані виїхати до України.
«З політичної точки зору я також вважаю це доречним щодо країни, якій ми надаємо значну військову підтримку для організації її опору проти агресивної війни Путіна. Це не можна порівнювати з громадянською війною в Сирії», - резюмував міністр.
Нагадаємо, у Німеччині з 1 липня також посилили правила соціальних виплат для українських біженців: частину отримувачів переведуть з допомоги Bürgergeld на базовий дохід Grundsicherung, а центри зайнятості жорсткіше перевірятимуть майно, заощадження та готовність людей до працевлаштування. Водночас загальний термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі залишається чинним до 4 березня 2027 року.
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