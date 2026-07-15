«Знадобиться в багатьох сферах». Тіна Кароль висловилася про можливу мобілізацію сина

Син Тіни Кароль навчається за кордоном

Народна артистка України Тіна Кароль не відкидає варіанту, що її син Веніамін може піти у військо. Зіркова мати зізналася, як поставиться до такого рішення сина в інтерв’ю проєкту Насправді Мах, пише «Главком».

Тіна Кароль пояснила, що з розумінням поставиться до будь-якого вибору свого сина. Вона запевнила, що підтримає Веніаміна, якщо він вирішить піти захищати країну. «Що скаже дитина, то й буде. Він насправді розумний хлопчик і він знадобиться в багатьох сферах», – зазначила вона.

За словами Кароль, її син має потенціал та якості, які можуть бути корисні державі. «Я завжди вірила, що представляти Україну мають люди, які вільно говорять англійською, ще мовами. Він говорить. Ті люди, які могли бачити й українське навчання, і зарубіжне навчання, які люблять свою країну, розмовляють українською», – наголосила вона.

Наразі Веніамін перебуває на навчанні у Великій Британії, де вивчає політологію та економіку. Та співачка зауважила, що хлопець планує повертатися до України після отримання диплому. «Я впевнена в Україні. Ця війна породила чисте бажання створити свою ідеальну країну. Я вірю в це», – додала артистка.

У листопаді 2026 року сину Тіни Кароль виповниться 18 років. Хлопець народився в шлюбі Тіни Кароль із продюсером Євгеном Огіром. Чоловік Тіни Кароль помер у 2013 році від раку шлунку, у віці 32 років. Пара одружилася у 2008 році та прожила в шлюбі п’ять років.

До слова, музична виконавиця Тіна Кароль опублікувала з десяток професійних фотографій. На них 40-річна народна артистка України позує з 16-річним сином Веніаміном.