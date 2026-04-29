Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи зможе Бугров брати участь у виборах ректора Університету Шевченка? Міністр дав відповідь

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Бугров не відмовляється від виборів ректора університету
фото: glavcom.ua

Долю Володимира Бугрова  вирішить спеціально створена комісія 

Питання участі Володимира Бугрова у виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне спеціальна комісія. Про це в етері телемарафону повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, інформує «Главком».

Позиція міністра освіти

«Станом на сьогодні ми не можемо давати оцінку щодо можливості участі Володимира Бугрова у виборах. Це питання потребує додаткового вивчення з огляду на нові обставини, зокрема, відповідні матеріали, включно з рішенням суду... Це буде аналізувати спеціально створена експертна кадрова комісія», – сказав міністр освіти Оксен Лісовий.

Вибори ректора у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться 27 травня  2026 року. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.

Міністр Лісовий додав, що Міністерство освіти і науки України вже призначило виконувача обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Після завершення контракту з ректором міністерство одразу призначає виконувача обов'язків, щоб забезпечити безперервність управління закладом. Я вже підписав відповідний наказ і новий виконувач обов'язків розпочне роботу вже завтра. Він виконуватиме ці обов'язки до призначення нового ректора, тобто до встановлення результатів виборів в університеті», – сказав Лісовий.

При цьому Лісовий не назвав прізвище виконувача обов'язків ректора. Лише сказав, що той є представником університету та добре обізнаний із внутрішніми процесами, що дозволить забезпечити стабільну роботу закладу в перехідний період.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту.

Що відомо про Бугрова

Володимир Бугров, який очолював університет з 2021-го, раніше заявляв намір балотуватися знову. Але на старті перегонів він опинвся в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

  • Перший – «корупційний». Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.
  • Другий – «інтимний». «Секс‑скандал» тягнеться за Бугровим з 2022 року, і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор. Міністерство освіти і науки створило комісію з перевірки діяльності Бугрова, причому її ініціатором виступив сам університет. 

Правова оцінка

Повідомляється, що Володимир Бугров був притягнутий до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У статті 172-6 Кодексу визначені правопорушення, пов’язані із порушенням вимог фінансового контролю, а у частині 4 статті 172-6 Кодексу вказана окрема форма такого правопорушення – подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Юристи зазначають, що Бугрова було притягнуто до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, що не містить ознак корупції, а не за корупційне правопорушення, що містить ознаки корупції.

«Як наслідок, необхідно констатувати, що згідно чинного законодавства притягнення особи до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 172-6 КУпАП не створює правових перешкод для обрання, призначення (у тому числі виконувачем обов’язків) такої особи на посаду керівника закладу вищої освіти», – роблять висновок юристи.

Єдиним стягненням, застосованим до Бугрова, є штраф на користь держави в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова «за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу». У відповіді на петицію Зеленський зауважив, що перш ніж звільнити Бугрова з посади, потрібно перевірити звинувачення проти нього.

Раніше петиція про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова набрала 25 тис. необхідних голосів.

Петиція із закликом розірвати контракт із Бугровим «за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу» була опублікована на сайті Офісу президента ще 23 січня. Її ініціатором став Максим Луцик, який назвався тогорічним випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Теги: Володимир Бугров університет Оксен Лісовий міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua