Посол України в Молдові розповів про сценарії, які Росія реалізовує на Донбасі

Марко Шевченко наголосив, що для України єдино прийнятним шляхом деокупації є переговори та дипломатія

Звинувачення України у провокаціях на Донбасі є спланованим сценарієм Кремля по ескалації у ОРДЛО й вже є докази, що це підтверджують. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол в Республіці Молдова Марко Шевченко, передає «Главком».

«Україна рішуче відкидає будь-які російські інсинуації щодо підготовки збройного наступу на Донбасі та закликає Кремль негайно розрядити напруженість. Абсолютним пріоритетом для нашої держави були та залишаються безпека українських громадян незалежно від того, на якому боці від лінії розмежування вони проживають. Тим більше не може бути й мови про будь-які диверсії. Всі подібні звинувачення Росії та її окупаційних властей не відповідають дійсності і є рейковими», – сказав Шевченко.

Дипломат наголосив, що для України єдино прийнятним шляхом деокупації є переговори та дипломатія й Україна, спільно з партнерами докладає максимальних зусиль для зниження напруженості та утримання ситуації у руслі дипломатичного діалогу.

«Водночас весь світ останніми тижнями став свідком зусиль Росії щодо військової ескалації вздовж українських кордонів, масової дезінформації, порушення режиму припинення вогню на Донбасі, різкого збільшення обстрілів із забороненої Мінськими угодами зброї», – додав Посол.

Марко Шевченко нагадав, що Кремль також відмовляється надавати ОБСЄ інформацію про свою військову діяльність поблизу кордону та примушує жителів ОРДЛО до евакуації та до мобілізації.

«Цей сценарій підготовлений Кремлем давно. Свідченням цього є те, що відео з оголошенням про евакуацію було записано ще до початку ескалації ситуації на Донбасі. Ми є свідками ретельно спланованого задуму, автори якого позбавлені будь-яких моральних обмежень і готові безрозсудно наражати на ризик життя та здоров'я мирних громадян», – відзначив Шевченко.

Раніше повідомлялося, що президенти Білорусі та РФ продовжать «перевірку» сил реагування Союзної держави. Спільні військові навчання Росії та Білорусі мали завершитися 20 лютого. Проте Олександр Лукашенко та Володимир Путін вирішили продовжити їх через «загрозу на кордонах».

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Водночас 18 лютого ватажок «ДНР» Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

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