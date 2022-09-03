Шведська компанія Electrolux йде з російського ринку

Компанія передасть свій бізнес місцевому управлінню

Шведський виробник побутової техніки Electrolux вирішив піти з Росії та передати бізнес місцевому менеджменту, продавши свою дочірню компанію. Про це повідомила пресслужба компанії.

Electrolux передасть свій бізнес місцевому управлінню через продаж своєї російської дочірньої компанії.

«Вторгнення Росії в Україну та подальші санкції унеможливили продовження діяльності Electrolux у країні. Рішення передати російський бізнес місцевому менеджменту покликане забезпечити відповідальний та контрольований вихід. Визначена компанія продовжить обслуговувати техніку, що раніше продавалася Electrolux у Росії. Electrolux не має виробництва в Росії і не постачатиме побутову техніку компанії, що продається», – йдеться в заяві.

Компанія оцінила капітальний збиток у розмірі приблизно 350 млн шведських крон, його буде відображено у звіті за третій квартал 2022 року.

Після початку російського вторгнення в Україну Electrolux призупинив діяльність у Росії та Білорусі. У липні про припинення діяльності в Росії заявив підрозділ Electrolux, який виготовляє професійну побутову техніку.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що швейцарська компанія Logitech, що виробляє клавіатури, комп'ютерні мишки та веб-камери йде з російського ринку.

Разом з тим американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Dell була ключовим постачальником серверів у Росії.