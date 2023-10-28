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Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України
Очільниця мінстерства внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен анонсувала нові пакети допомоги Україні
фото: скриншот відео

Гельсінкі підтримує Київ у захисті обʼєктів критичної інфраструктури та населення України в осінньо-зимовий період

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з фінською колегою Марі Рантанен у Вільнюсі й розповів про нову допомогу, яку країна-союзниця готує для України. Про це очільник МВС повідомив у Telegram.

«Допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників. Лише на початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег дев’ять спеціалізованих автомобілів», – написав міністр.

За словами Клименка, сторони погодили організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії. Закордонні колеги вражені роботою наших надзвичайників під час повномасштабного вторгнення РФ й бажає перейняти набутий досвід.

Очільник МВС наголосив, що захист обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення України в осінньо-зимовий сьогодні є пріоритетним завданням.

«І в цьому напрямку теж можемо розраховувати на підтримку Фінляндії. За словами пані Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги», – підкреслив Клименко.

Нагадаємо, що 11 жовтня президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду схвалив рішення про надання 19-го пакета військової допомоги Україні на суму €95 млн. 

Теги: Ігор Клименко Фінляндія Україна

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