Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України

Гельсінкі підтримує Київ у захисті обʼєктів критичної інфраструктури та населення України в осінньо-зимовий період

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з фінською колегою Марі Рантанен у Вільнюсі й розповів про нову допомогу, яку країна-союзниця готує для України. Про це очільник МВС повідомив у Telegram.

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«Допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників. Лише на початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег дев’ять спеціалізованих автомобілів», – написав міністр.

За словами Клименка, сторони погодили організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії. Закордонні колеги вражені роботою наших надзвичайників під час повномасштабного вторгнення РФ й бажає перейняти набутий досвід.

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Очільник МВС наголосив, що захист обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення України в осінньо-зимовий сьогодні є пріоритетним завданням.

«І в цьому напрямку теж можемо розраховувати на підтримку Фінляндії. За словами пані Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги», – підкреслив Клименко.

Нагадаємо, що 11 жовтня президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду схвалив рішення про надання 19-го пакета військової допомоги Україні на суму €95 млн.