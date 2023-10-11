Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Загальна вартість військової допомоги Фінляндії для України становить €1,4 млрд

Сьогодні, 11 жовтня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду схвалив рішення про надання 19-го пакета військової допомоги Україні на суму €95 млн. Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії.

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«Результат війни в Україні вирішить порядок безпеки Європи та Фінляндії далеко в майбутньому. Тому ми разом із нашими союзниками продовжуватимемо нашу рішучу підтримку України», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен.

За його словами, загальна вартість військової допомоги Фінляндії для України становить €1,4 млрд.

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Також сьогодні, 11 жовтня, Канада виділила Україні новий пакет оборонної допомоги для ведення бойових дій у холодний період року. Про це у Брюсселі оголосив міністр оборони Канади Біл Блер.

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть снаряди для Himars і озброєння для ППО.